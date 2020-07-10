男生月薪6萬沒上進心？女孩曝「真實答案」：看2標準更準

▲網友好奇，男生月薪 6 萬算是有上進心嗎？（圖／翻攝 PTT ）

不少人在找尋另一半時，都希望對象能符合心中的理想條件。不過，就有網友指出，自己常聽聞女生喜歡有上進心的人，原 PO 就好奇若男方月薪 6 萬，女孩會覺得有上進心嗎？對此，就引來許多人曝光解答。有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己常常聽聞女生喜歡有上進心的男生，這就讓原 PO 好奇發問，「那麼如果考不上醫生和進不了科技業，那麼一個男生月入 6 萬台票，女孩會覺得上進心夠嗎？還是覺得很廢呢？ 6 萬有到上進心基準線嗎？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，「如果人生沒有一個持續努力的目標 月入百萬也沒上進心」、「不是科技業，年輕人的話 6 萬還可以吧」、「當然有啊！至少中上了」、「月入多少跟上進心無關」、「建議不要，除非他分紅能上 8 萬，不然真的一世窮忙，拖累彼此」、「如果是暫時的還好吧，要看有沒有晉升空間」、「兩個東西關聯在哪？？？？」不過，亦有網友分享從「年齡」和「年薪」來看更準確，「看幾歲阿！ 30 歲以前很有， 35 普通， 40 就沒有」、「若還在念書那算有吧？出社會十年還這樣那我覺得並不太恰當」、「年薪比較準，有 150 以上才算」、「看年薪，至少要 200 」。（編輯：陳雅雲）