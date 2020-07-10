韓總、小英上節目「價碼竟差一半多」　博恩夜夜秀回應了

▲博恩夜夜秀。（圖／取自Stand up, Brian！ 博恩站起來！臉書）

▲薩泰爾娛樂臉書聲明全文。（圖／翻攝自 STR Network - 薩泰爾娛樂 ）

監察院公布 2020 總統大選政治獻金收支，從資料中可以發現，在選舉時國民黨總統候選人韓國瑜陣營支付給「博恩夜夜秀」的薩泰爾娛樂共 31.5 萬元，而蔡英文總統則申報 1 筆支付給薩泰爾娛樂 13.1 萬元的款項，兩者相比差了快一半多。對此，薩泰爾娛樂回應表示「 2019 至 2020 年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。為尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論」，引起熱議。從監察院政治獻金查閱網站可以查到蔡英文在申報 2016 年總統副總統選舉政治獻金結餘款當中，在去年 5 月 14 日支出給薩泰爾娛樂公司 13 萬 1040 元，用途為「節目專訪」。而韓國瑜在去年則有 2 筆宣傳支出是給薩泰爾娛樂，包括去年 11 月 25 日支付 9 萬 4500 元，用途為「播送、傳送或刊登宣傳廣告支出」、 12 月 17 日支付 22 萬 0500 元，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。而在去年的 11 月 25 日當天晚上的「博恩夜夜秀」中，主持人曾博恩現場撥打韓國瑜手機號碼詢問「是否願意上『博恩夜夜秀』參加錄影」，韓本人接聽後，立即回應「 Yes I Do ！」回應。隨即韓國瑜在第二筆款項付完的 4 天後，也就是 12 月 21 日晚上，他便前往錄製「博恩夜夜秀」的專訪內容。而蔡英文則是於去年 4 月上博恩夜夜秀， 5 月支付 13.1 萬元。對此薩泰爾娛樂稍早在臉書發表聲明表示，「上博恩夜夜秀當然要收費，博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治。 2019 至 2020 年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收」，同時更對於為何韓國瑜與蔡英文價碼不同做出了解釋，「為尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論。感謝各位觀眾與廠商對節目的支持」，對此網友們看完後紛紛留言表示「韓導那場表演個膝蓋走路要三十幾萬」、「不收錢要怎麼收支平衡，光是票肯定不夠」、「支持收....本來就應該收...到底在崩潰幾點」、「使用者付費，本來就應當收錢啊」。（編輯：王柏文）