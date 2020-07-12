吃飯用VIP折扣女友卻不爽爆氣！男方哀怨：到底該怎麼辦

▲高級餐廳。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

情侶在相處的時候總有許多問題需要磨合，習慣和個性若是有著比較大的不同，那相處起來可能就會有著許多摩擦，近日就有一位網友在網路上 PO 出自己的一位朋友帶女友上餐廳吃飯時，使用了 VIP 折扣，結果女友卻不爽爆氣的事情，這讓男方哀怨「到底該怎麼辦？」引起網友們熱議。這位網友在網路論壇 PTT Boy-Girl 板上 PO 出一篇「這樣有問題嗎？」的文章表示，「我朋友之前分手前，常跟前一任去吃一家餐廳吃到 vvip ，大概一年要吃五萬以上，卡登記女生名字，當然是 vvip 就不用排隊，還送許多高級餐點及折價，結果昨天他跟現任女友去吃同一家餐廳，但因為沒訂位，現場要等三小時，於是我朋友就報了前女友電話就沒排隊及許多禮遇，但他現任女友就爆氣了，我朋友問到底怎麼做最好，麻煩大家給個意見」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。事情曝光後，網友們的留言風向紛紛一面倒「這個爆氣很正常，前女友是很恐怖的生物」、「不要去吃這間餐廳啦」、「如果當初都是你付錢，下次記得都用自己名字訂」、「若這間餐廳是神等級，你朋友把妹不去這間餐廳不行，那請堅持用自己的名字吃到 VVIP 吧，別用女友名字」、「跟女友吃飯提到前女友找死是不是」、「如果臨時去女友家過夜沒有換洗衣物，女友拿他前任穿過的睡衣內褲拖鞋給你用，你是覺得女友真貼心都幫你準備好了，還是？」、「換用自己的名字吃到 VVIP ，以後就不用擔心換女友要重新累積了」。不過也有網友點出一些，如果真的很想吃這間餐廳， VIP 又不是自己累積的話，有一招小小的偷吃步可以用，「以後記得訂位，然後說是朋友的電話就好了」、「完全不要說到『前女友』三個字就過關」、「現任女友在意的是心意，說這是由前任累積的 VIP ，那再好吃的餐廳、再棒的優惠她都會覺得不 OK 」。（編輯：王柏文）