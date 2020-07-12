婚宴「4人包2000元」合理？過來人揭初衷：本來就是這樣

▲喜宴。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲結婚。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日就有網友在網路上表示疑惑，「吃婚宴 4 個人包 2000 元算是合理的嗎？」對此就有過來人表示喜宴的初衷直言「其實本來就是這樣」，引起熱議。有位網友在網路論壇 PTT 上 PO 出一篇文章表示，自己打算結婚宴客，而平時的則表示他會帶上他們一家四口出席並只會包 2000 元紅包，原因是她自己已經結婚了，原 PO 不會再有「回禮」的機會，這讓原 PO 不禁疑惑「這個原因好像很合理，但想想怎麼又覺得怪怪的」，而這個話題立刻引起許多過來人討論，甚至有一位網友更點出「喜宴的初衷」，留言區蓋起高樓。這位結過婚的過來人網友用自身的例子分析認為「喜宴本來賓客就不該為你選擇的成本要去幫忙承擔」，「去年我辦婚宴的時候朋友一家人來 2600 ，在這之前也婉轉跟我說小朋友黏他，他怕先生一打二打不來所以可能無法參加，一家人一起來他也不知道要包多少怕我虧錢，我跟他說你就一家人來參加，就算你包 1200、1600 我也不會生氣，我要的是每桌都可以坐滿滿的感覺，而不是說一定要賺錢或打平，我想要的是很多很多人給的滿滿祝福」。這位過來人更說，「新人當天被放鳥直接沒給你來，或是前一天才說不來的，會比你看到紅包金額還氣上好幾倍，你要賠的空桌才是錢！而且自己參加過喜宴，坐不滿跟別人併桌不認識的坐一桌其實蠻尬的，不管如何願意來參加真的是要充滿感恩，謝謝他們願意給祝福」，而其他網友看完後紛紛認同留言表示「認同妳的觀念」、「我也覺得人來不論包多少，都比空位好多了」、「真的包多包少真的沒差，臨時突然不來空一堆座位比較吐血」。（編輯：王柏文）