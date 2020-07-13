NOW早報／家樂福口罩「還沒賣就沒了」！原因曝光全傻眼

家樂福中衛口罩還沒賣就沒了！員工抖出「原因」全場傻眼
隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，口罩禁令也隨之解除後，民眾不只能在藥局購買到口罩，也可至許多實體通路採買，而昨（ 12 ）日家樂福預計上架 7 種顏色的「中衛口罩」，沒想到有門市門都還沒開就已經被秒殺，原因曝光後引發熱議。
位於台北市士林區的家樂福天母店，昨天深夜在臉書發文表示，目前中衛口罩「夜排」人數遠遠超過口罩到貨數量，建議欲購買的好朋友們，可以等下次到貨，另外夜排的朋友，深夜天涼請多帶件薄外套，並保持安靜，避免影響周遭住戶的安寧。貼文一出，網友紛紛表示「我這邊的家樂福也在夜排＝＝」、「真的太瘋狂了，不就是一盒口罩嗎...」、「是有需要這麼拼命嗎」、「我聯想到紫南宮排錢母啊」、「我是沒想過口罩還這麼熱...」、「戴上蘋果綠的口罩，到底可以證明什麼？值得徹夜不睡？」、「所以現在去，來不及了嗎」。 家樂福昨天一共開賣 3600 盒共 7 色口罩，每盒 50 片售價 300 元， 1 片 6 元，顏色有天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠色，將配給至全台各大量販店，每人限購一盒，但也因顏色到貨數量不同，各店非全 7 色都有販售。
今日天氣／各地高溫炎熱 局部區域午後雷陣雨
今（ 13 ）日各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，但低氣壓接近台灣東南部海面，恆春半島及台東地區有局部短暫陣雨的機率，中午過後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；高溫普遍約 34 至 36 度，其中台北盆地及南投地區有局部 38 度高溫出現的機率，東半部地區及西半部近山區的平地有局部 36 度以上高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強。
領三倍券去郵局排隊很母湯？眾曝「黃金時段」：保證沒人
政府因應新冠肺炎衝擊國內經濟，推出「振興三倍券」政策，據目前數據來看，參與預購的人數已經達 1143 萬人，昨天為紙本預購的最後一天，預估屆時將有一千萬人會至郵局領取實體券。對此，就有網友討論「 15 日去郵局領三倍券是不是完蛋？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「我是找了一個偏僻的超商預購了啦，預計會半夜去領，這樣應該能不用排什麼隊就把全家人的份領回來，但是預購人數才 1100 萬，還有一千多萬人要去郵局領，按照台灣人愛排隊的個性，15 日當天會有多慘？」貼文一出，網友紛紛回應「晚幾天去保證領得快速又安心，三倍券只能領一次」、「一人也只能領一次，又不是口罩，往後一兩週去領就沒人了，沒人想過嗎」、「過一個禮拜再去領，郵局保證沒人好嗎....一人只有一次機會」、「沒人叫你當天去啊，反正只能領一次，而且可以花到年底，才三千，哪時候領都一樣，晚一兩個禮拜去看櫃檯還有誰」。
再等等！分散破千萬領三倍券紙本人潮 晚幾天領有優惠
為促進後疫情時代經濟發展，行政院推出「三倍券」來刺激消費，截至昨日晚間 11 時止，有 86% 的民眾選擇完成紙本預購，據官方官員透露，為紓解首日領券人潮，減輕超商或郵局負擔，目前正規劃提供延遲領券優惠或抽獎措施，只要避開頭幾日領券，就能獲得額外加碼優惠。
蔡英文競總薪資曝光！青年世代獲重用 月薪最高逾 12 萬
監察院「政治獻金公開查閱平台」公布 2020 總統大選賸餘申報及政黨更正申報之政治獻金會計報告書，蔡英文陣營幹部薪資費用曝光，發言人林鶴明拿下最高薪資 12 萬 5291 元，隔年還有 36 萬元年終及獎金；總幹事林錫耀與決策委員召集人洪耀福拿到逾十萬元月薪、31 萬多年終及獎金。
將卸下「三金主持王」頭銜？黃子佼：是時候該傳承了
新冠肺炎疫情肆虐全球，許多大型頒獎典禮都被迫延期， 11 日第 22 屆台北電影獎在中山堂登場，主持棒由黃子佼和柯佳嬿接下，新奇的組合讓眾人耳目一新。昨日黃子佼前進校園拍攝八大《一個都不能少》，被問到今年是否會繼續主持三金？他語重心長地透露：「是時候該傳承了。」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。