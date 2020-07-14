水逆結束了！「5星座」好運零死角　愛情事業錢財狂炸

水逆已經將近一個月，水星從 12 日開始恢復順行，知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享逆轉順的「 5 大星座」，並同時參考太陽、上升星座，在水星順行後立刻撥雲見日、得到好運降臨，包括家人、友情、愛情和事業等皆蒸蒸日上，一起來看看你是否也上榜了？水星順行後，白羊的煩惱都可煙消雲散，首先工作上不只收入倍增，更有意外的獎金入口袋，若能再常做好事就可以讓自己的福報連連。另外，水星順行後，白羊的生活將迎來好的變動，無論轉職、跳槽、生意轉型、搬家，或愛情裡的變動，單身者如願找到另一半、有伴者與對象關係更加昇華等，不論是哪方面的變動，無疑都是令你生活更加圓滿順利，這種越過越好的感覺，真的使你心滿意足。水逆了好久的獅子座，今天開始職場運勢明顯轉好，之前卡關的企劃、難纏的客戶，或是找你碴的同事都順利被擺平，讓你事情越做越順，整個人都清閒不少。這也讓你工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業，讓同事都對你另眼相看。另外，此次水星順行也帶給你提升地位的能量，你在職場上有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少。因此水逆結束後，獅子可期待平步青雲的大好運了。總是水逆常客的處女座，在今天水星恢復順行後可以喜提人際、人脈上的大好運！過去陷害你、講你壞話的小人瞬間退散，而貴人陸續降臨你身邊，為你的工作、愛情、生活帶來好運，各方面都顯現出吉相。特別是感情上，曖昧中、或正處波折的有伴者，能在貴人的神助攻下使感情大增溫；而單身者則能在貴人牽線下認識一段好姻緣，讓你終於覺得今年脫單不是夢。幾乎每次都是水逆固定班底的雙子，今天水星恢復順行後，你會感到一些不順心的、煩悶的事漸漸遠離，霉運也離你而去。特別是財務方面，過去口袋空空的窘境終於得到緩解，會有貴人指點你賺錢之道，或是給予你實用的建議；也很可能突然獲得一筆資金，或自己的收入增加了。水逆結束後，雙子的財運可望蓬勃發展，錢越賺越多，讓你終於不用再為錢煩惱了。本次水逆首當其衝的巨蟹，開始可以好好喘口氣了，水星順行帶給你的好運是全方面的，不管愛情、財運、事業、健康、甚至家人的運勢都能明顯好轉，可說是好運零死角了。另外，你也會發現，水星順行後你心想事成的機會特別高，許多你擔憂的事情都能迎刃而解，渴求的願望也一步步實現中，這種想要什麼、就有什麼的好運，真的讓水逆好久的你終於感到苦盡甘來。（編輯：賴詠璿）