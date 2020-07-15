超商領三倍券！他見一排人「相同問題」崩潰：今天在那睡

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，今（ 15 ）日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券，但一早卻傳出超商、郵局機台大當機的災情，引發許多人抱怨。對此，就有網友指出，自己到超商想領三倍券，卻發現排隊的每個人都有相同問題，讓他十分崩潰。
原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示自己到超商排隊等待領三倍券，發現前面排了 3 個人，而每個人差不多都花了 10-15 分鐘才完成流程。他指出，每個人一開始都必須不斷地點選三倍券領取按鈕，然後再看螢幕跑出「流量管制 20 秒」後不斷狂按，經過 7 、 8 次不斷重複的過程才能進入畫面，但當插入健保卡後卻又無法讀取，因此上述過程又得重複一遍。
原 PO 透露，輪到他使用機台時，他就不插健保卡，直接輸入簡訊序號，順利拿到小白單後，沒想到一到櫃台卻又是流量管制，掃了條碼三次都沒有過，但因一張小白單領取時間僅有 15 分鐘可至櫃台使用。結果原 PO 又重新排了一次機台，「等 10 分鐘， 領到了小白單然後櫃檯刷不過，過了 15min ，然後再排一次 ibon ，讚讚」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「今天在那睡了」、「感謝壓力測試」、「聰明買券人不會一大早就去排隊喔」、「為什麼要第一天領= =」、「所以是無限循環的意思嗎？」、「為什麼要擠在現在呢？網路是有頻寬的你知道嗎」。
對於因領券人潮踴躍造成系統當機一事，經濟部就解釋，由於上午系統後台出現大量交易湧入的狀況，因此啟動流量管制，暫停服務後進行檢查，至 10:30 後將全面恢復正常服務。（編輯：陳雅雲）
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