「沒開發票攤商」收不收三倍券？他連跑5家實測結果曝光

▲蔡阿嘎前往「沒開發票的攤商」實測是否有收三倍券。（圖／翻攝蔡阿嘎）

今（ 15 ）日振興三倍券開放領取，不少民眾都在第一時間前往超商郵局等地，將實體卷領到手。YouTuber蔡阿嘎也立刻前往「沒開發票的攤商」實測是否有收取三倍券，結果曝光也引發討論。蔡阿嘎先在影片開頭解釋，因為三倍券在超市、超商一定可以使用，所以特別想了解「不開發票的商家」收不收三倍券。他隨後跑到2處柑仔店、1間路邊水果攤、1間雜貨店與1間檳榔攤，來詢問這些店家是否收取三倍券。蔡阿嘎先是到兩間柑仔店與水果攤詢問，然而老闆、老闆娘們皆表示不收取三倍券。接下來他又到1間雜貨店、1間檳榔攤，這兩間店家則表示願意收取三倍券，但不找零。最後總結5家不開發票攤商有兩間願意收取，蔡阿嘎也認為比例已算「還不錯」。此外，蔡阿嘎也跑到土地公廟詢問是否能將「三倍券當香油錢」，廟方則解釋「香油錢是廟裡的資產，且2個月才開箱一次，都是要拿去農會存起來的，也不能拿來消費」，因而婉拒。影片曝光後不少網友也在下方熱烈討論，「沒開發票的會不收感覺蠻正常的，他們收了只能變成自己花」、「突然間覺得我去鵝肉店他們收真是幸運」、「今天馬上有同事試驗過了，拿去問賣臭豆腐的攤販收不收，攤販不收」、「店家收到振興卷其實都有方式可以來金融機構換成錢，真的只是很麻煩」。（編輯：潘毅）