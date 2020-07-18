懷了龍鳳胎！公婆做「誇張決定」　準媳婦怒賞巴掌：退婚

▲婆家的神奇觀念，讓女網友決定離開。（圖／翻攝Dcard）

男孩女孩都是寶，但傳統的重男輕女觀念，仍深植在部分人心中。就有一位女網友原本與男友論及婚嫁，在婚禮前先懷了龍鳳胎，沒想到準公婆做出一個「誇張決定」讓她最後決定退婚，準備自己撫養小孩。一名女網友在《 Dcard 》分享近期遭遇，「我今年 24 歲，跟男友交往了一年多，本來已經論及婚嫁了，現在懷孕 3 個多月，肚子裡有一對龍鳳胎，想說先去登記，明年再補辦婚宴，但在還不知道胎兒性別前，前男友和他父母對我非常的好，非常的照顧，沒想到在知道胎兒性別後就變了，一直怪我說為什麼不是兩個都是男生」。原 PO 繼續補充，男友全家人都從事中醫相關工作，卻要求她把女兒拿掉做減胎，「原因是他們不想要女孩，希望犧牲掉那個女孩能讓肚子裡的男孩更健康，讓養份不會被分攤掉」，但明明兩個孩子都是健康的，且原 PO 身體相當健康，這樣的要求讓她不能接受，「怎麼能讓你犧牲掉一個去成全另外一個，只是因為你不想要女孩就這麼做會不會太自私了」，原 PO 在當下也激動到怒賞準婆婆一個大耳光，也對把父母的話當「聖旨」的男友感到不諒解。最後她也決定退婚並表示，「就算之後照顧孩子會很累會很辛苦，但至少我能給我的孩子平等和尊重他們的家庭，不會讓他們活在被歧視被欺負、被人嫌棄的家庭，就算之後再辛苦這樣做也值得了」。誇張的過程曝光後，也引發網友紛感嘆，「讓人傻眼的家庭與觀念」、「我知道現在 2020 ，還是有很多古板傳統的人，小孩沒問題要減胎真是無法理解」、「妳好勇敢」、「這樣不尊重人的家庭早點脫離也好」。（編輯：潘毅）