小狗「腳腳懸空」針灸插好插滿　主人心疼：像慎行司行刑

▲網友的愛犬在醫院接受針灸治療，全身插滿銀針。（圖／讀者提供）

▲狗狗表情超無奈。（圖／讀者提供）

▲獸醫院照 MRI 掃描，發現狗狗的頸椎椎間盤突出。（圖／讀者提供）

▲平安回家後立即躺平，安撫脆弱的心靈。（圖／讀者提供）

▲網友的愛犬仔仔，今年 13 歲。（圖／讀者提供）

許多民眾在家中養育寵物，毛小孩們成為日常生活的開心果。寵物的忠實陪伴帶給主人們心靈上的慰藉，現今民眾也越來越捨得花錢在毛小孩身上，不僅周邊商品越趨多元，醫療照護方式也更加細緻。有網友就分享自己愛犬前往醫院針灸的照片，只見狗狗被懸空固定在手術檯上「任憑宰割」，針灸插好插滿表情超無奈，網友也心疼笑稱，「像在慎行司行刑一樣！」有網友在臉書分享自己的紅貴賓愛犬在獸醫院針灸的照片，照片中可以看見狗狗被放置在特製的手術檯上，四腳懸空、身體僅憑吊墊支撐，讓狗狗無法掙扎，醫師才能順利紮針。而狗狗的表情既無奈又厭世，更讓主人笑稱「狗狗針灸！真是開了眼界⋯像在慎行司行刑一樣」。據 NOWnews 記者實際與網友聯繫，網友透露愛犬名叫「仔仔」，今年已經 13 歲，因為頸椎椎間盤突出壓迫到神經，造成狗狗疼痛不適，日常活動也受到影響。因為擔心吃藥會對狗狗的肝腎帶來副作用，因此才決定採用友人推薦的針灸療法。網友也表示，針灸後目前看起來效果不錯，回家後又是一尾活龍，不適情形有所改善。但網友也指出，獸醫師表示針灸對狗狗來說，是非常恐懼和有壓力的一件事， 所以不建議太頻繁免得對狗狗的精神和心臟造成負擔。（編輯：倪浩軒）