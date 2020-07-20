拿2千給老婆領三倍券！他一拆信封臉綠了　1.2萬人秒安慰

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有網友指出，自己給了老婆 2000 元幫忙領兩人份的三倍券，但沒想到回家一拆開信封，卻讓他當場十分傻眼，更引來許多人安慰。
原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己拿了 2000 元給老婆，拜託對方幫忙領兩人份的三倍券。但等到老婆拿回來後，他一看自己的三倍券信封上全都是 200 元面額的鈔票，而老婆的都是 500 元面額。這樣的狀況，就讓原 PO 哭笑不得，更搞笑直呼，「是不是不太對勁，我好像虧了」。
貼文一曝光後，就引來 1.2 萬人按讚，還有不少人留言安慰原 PO ，「一般來說是全數充公，你還有已經不錯了！」、「你還能拿到，這是炫耀文」、「是爆怨老婆給太多的意思嗎」、「看樣子你老婆對你太好了⋯⋯」、「好了，拍照完可以還給老婆了」、「拿得到就不錯了啦 XD 」。
除此之外，更有一堆苦主也紛紛坦言，「不錯了，我掏三千出去，連信封袋都沒看到」、「我只能拍照留念⋯⋯」、「我出一家四口的四千元，只有看一眼振興券長什麼樣子的福利而已吶」、「我花了三千去領三份！結果沒半張是我的！你比我好太多了啦」。（編輯：陳雅雲）
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