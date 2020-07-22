NOW早報／三倍券好用仍輸消費券？致命原因曝：小孩都懂

▲三倍券上路已近一個禮拜，不少人早就領取並開始使用，然而，有網友就在 PTT 指出「最近三倍券一直被拿來跟消費券比較，但就算三倍券好用，還是輸消費券」，貼文引發熱議，原來主因就是「消費券 3600 > 三倍券 3000 」，這也讓網友不禁直呼「連小孩都懂」。（圖／NOWnews資料照）

三倍券好用卻一堆人崩潰？眾曝「致命原因」：連小孩都懂





行政院推出的「振興三倍券」上路近一個禮拜，目前領券人數已經超過一千萬大關，不少人已經拿去消費拼經濟，對此，就有網友討論「最近三倍券一直被拿來跟消費券比較，但就算三倍券好用，還是輸消費券」貼文引發熱議。





原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券從領取方式到所帶來的經濟效益，都可以吵很久，但我就直接說一句，消費券的時候，我可以直接拿三千又來花，跟我丟一千拿三千，用想的也知道三千六比較多，我管他怎領的。所以戰三倍券跟消費券根本就很無聊，因為根本戰不起來，事實就是，兩個都是替代性消費，然後 3600 > 3000 ，這種簡單的數學連小孩都懂，怎麼想都是消費券花起來比較爽」。



貼文一出，網友紛紛回應「認同啊，光是金額就輸了」、「免費的總是最棒啊，你沒看目前只有一千萬人拿」、「消費券就算效益不好，至少民眾爽花，現在要民眾拿一千出來，還只有三千，感覺就差掉了」、「會說三倍券比消費券好的，真的別再硬凹了，金額一攤開雞嘴變鴨嘴」、「坐等年底分析報告，論領券人總數、金額都爆輸」。



▲三倍券。（示意圖／記者王柏文攝） 今日天氣／各地炎熱、留意雷雨！南投山區恐飆38度高溫





今（ 22 ）天太平洋高壓勢力增強，環境風場偏東南風或南風，清晨至上午迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，天氣穩定，上午各地大多為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，山區活動請留意天氣變化；氣溫方面，各地高溫普遍在 33 到 36 度，尤其是南投近山區或河谷仍有機會出現 38 度的高溫，外出應做好防曬並多補充水分。





藝FUN券中獎卻「無法驗證」？網友全哀嚎 文化部回應了





文化部推出的「藝 FUN 券」抽籤結果昨（ 21 ）日出爐，總計超過 303 萬位的登記民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者幸運中獎，共有 210 萬 7,833 人得到這份面額 600 元的電子票券。但卻有許多中獎網友抱怨「收不到驗證碼」，對此，文化部也於晚間正式回應，強調已緊急增加硬體設備，並對造成民眾的不便致歉。





在 20 日前下載 APP 並完成註冊申請的民眾，若身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者，便是中獎的幸運兒。但想要真正領到券，中獎民眾必須打開 APP 後點選領取藝 FUN 券，隨後會收到一組驗證碼，再輸入驗證碼才算正式領取完成。然而，許多網友紛紛抱怨，表示「收不到驗證碼」，就有人在 PTT 發文，聲稱自己 3 點就打開 APP 點選領取藝 FUN 券，但足足等了 2 小時 45 分鐘才收到，底下也釣出不少苦主留言值說，「我三點等到現在還是沒收到」、「沒拿到 +1 」、「收到的時候已經失效了」、「一直驗證失敗」、「這 APP 意圖使人罵髒話」。





雖然也有網友回報獲取驗證碼很順利，但很多人抱怨「卡關」也是事實。對此，文化部於晚間在臉書發文回應，「今日下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過 30 分鐘而無法領取『藝 FUN 券』的情形」，文化部表示，造成民眾不便與擔心，甚感抱歉，並強調「為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，今（ 22 ）日中午 12 點正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊，順利領取『藝 FUN 券』。」文化部也保證，「只要是有註冊成功且有抽到『藝 FUN 券』的民眾權益不受影響」。



▲藝 FUN 券抽獎結果出爐，但卻有中獎網友抱怨收不到驗證碼。（圖／翻攝自文化部臉書）

致死率達六成！國旅隱藏致命殺手恙蟲 花東、離島最多





出外踏青注意！衛福部疾病管制署昨（ 21 ）日指出，現為暑假旅遊旺季與恙蟲病流行高峰，國內近 4 周共增加 60 例「恙蟲病」確定病例，感染地以花東地區及離島為主，若被咬一口沒即時治療，死亡率恐達 6 成。





根據疾管署監測資料顯示，國內於 6 月 21 日至 7 月 18 日共新增 60 例恙蟲病確定病例，感染地以台東縣有 23 例最多，其次為花蓮縣 11 例及金門縣 8 例；今年截至 7 月 2 日累積 176 例，花東地區感染個案佔 52％。疾管署表示，我國全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自 4 至 5 月開始呈現上升，6 至 7 月達高峰，而花東及離島地區病例數較多。





疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上；恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。同時也不忘提醒民眾，千萬別小看恙蟲，被咬一口沒即時治療，死亡率恐達 6 成，出遊應做好個人防護措施，降低遭叮咬風險。如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。



▲根據疾管署統計，恙蟲病病例數以台東縣、澎湖縣、花蓮縣、高雄市及金門縣較多。（圖／疾管署提供）

雷艾美澎湖化身美人魚 修長美腿超吸睛





由「五小福」雷艾美、小林賢伍、「八弟」蕭志瑋、Max及阿傑共同主持的三立都會台《上山下海過一夜》，播出後受到好評，還受到文化部的肯定，獲得「 109 年度綜藝節目製作補助」，讓頂著烈日上山下海的主持群開心不已。本周主持群前往澎湖的南方四島，記錄可以媲美澳洲大堡礁的薰衣草珊瑚海，雷艾美更是大方展現好身材。





雷艾美最近超愛自由潛水，這趟澎湖行變身美人魚，儘管她很怕冷，還是穿上美美的泳裝，下海請攝影師拍美照，「其實我個性很帥氣，一點都不想當公主，這任務就交給小林好了！」對於現在能輕鬆潛水，她透露：「其實曾一度有幽閉空間恐懼症，一直無法突破水中閉氣，雖熱愛潛水，接觸2年來遲遲無法通過考試測驗。」但雷艾美也不強迫自己，反而慢慢訓練，閉氣從 90 秒進步到 120 秒，她表示目前已經快過關了，因此今年一定要取得證照。



儘管平常膽子很大，但雷艾美之前去蘭嶼潛水時，卻險些發生意外。因為她去了非常險惡的環境，要先下潛15米，還要攀岩至洞口內，洞口內不時會有海流，而且環境狹小，最多容納5人，海流往上時還要小心岩石打到頭，當時潛到最後海水已經漲到洞口內半層樓高，讓雷艾美差點嚇死。



▲雷艾美迷上自由潛水。（圖／三立都會台提供）

冷氣開26度最剛好？網友答案超意外：「這溫度」才舒服



