男沒中藝fun券好傷心！女友「神安慰」　全場狂讚：娶了

▲網友分享安慰男友沒中藝fun券的對話。（圖／翻攝Dcard）

由文化部推出的「藝 fun 券」抽籤結果日前出爐，總計超過 303 萬登記的民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者中籤，不過消息一出，也讓身分證尾數 1 、2、6 的民眾哀嚎「真的國家級邊緣人」。對此，就有網友分享自己男友沒抽到非常難過，但自己有抽到，於是便巧妙用一招化解，貼文引發熱議。原 PO 在「 Dcard 」貼文指出「日前中午直播藝 fun 卷抽獎，本來不知道有這活動，男友前幾天一直提醒我趕快去申請抽獎資格，剛好跟上了 YouTube 直播，男友在上班，結果我抽中了，男友沒中，中午吃飯他難過的樣子⋯真的好可愛哈哈哈」。而原 PO 也分享兩人對話，只見男方表示「我直接刪藝 fun 券 APP 了」，女方則回應「沒關係我有抽中」，男生說「妳還是留著自己用吧，我是沒被選中的人」，女方則貼心回「有啊！你被 XX 股份有限公是選中喔，中了君式藝 fun 券 300 元，可以跟有限公司的的董事君一起看電影喔！」意即要將一半的藝 fun 券分給男友，這讓男方心花怒放的表示「原本落選，現在又中選了」。貼文一出，網友紛紛回應「好閃啊！」、「好閃好甜蜜，羨慕妳們的互動關係」、「男生不用我多說吧，這女的可娶了」、「嗚嗚嗚，妳人真的好好，感覺感情好好喔」、「我也是中了我男友沒中，也是超難過秒刪 APP 」、「原 PO 好可愛唷！很貼心」。（編輯：張嘉哲）