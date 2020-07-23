男曝「威力彩25億」穩中大招！眾人一看臉綠：不要想不開

▲威力彩頭獎金額飆高，吸引不少買氣。（圖/記者陳明安攝，2020.7.20）

威力彩已經連續槓龜 46 期，其今（ 23 ）日晚間將再開獎，頭獎上看 25 億，若一注獨得，單注獎金為今年最高，吸引不少人購買試手氣。對此，就有網友討論「如果把號碼全包，金額低於 25 億且穩中，那大家幹嘛不這樣做？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛看新聞說威力彩的頭獎現在已經累積 25 億，那如果包牌從 1 到 49 號全部串連的話大概要多少錢？如果低於 25 億元的話不就是穩賺的嗎？怎麼沒人這樣做」。貼文一出，網友紛紛回應「多一個人包你就去了」、「跟你有同樣想法的，只要一個你就掰了」、「結果 10 個人包牌，哭」、「別忘記還要扣稅啊，萬一不是一注獨得，等於錢丟進水裡」、「總共 22 億啊，含稅金你頭獎至少要 27.5 億才能打平，而且前提是一注獨得」、「你要先有 22 億，沒有店家會讓你賒」、「萬一不是你一注獨得就掰了，不要想不開」、「頭獎超過 30 億才可能這樣吧，不然扣完稅金根本虧，且不是一注獨得風險太大」。綜合網友意見，由於威力彩一注為一百元，如果按照包牌來算，總計必須要有 22 億元的本金才能包牌，而如果中獎，還要扣掉 20％ 的稅，等於 25 億頭獎變成 20 億，賠掉兩億就算了，如果還有別的中獎人，獎金還要對分，損失更加慘重，因此不會有人這樣做。（編輯：張嘉哲）