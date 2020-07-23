台人開車為何很多都不讓行人？眾曝「真實理由」：超矯情

▲網友討論開車禮讓行人一事。（圖／翻攝PTT）

▲你開車會禮讓行人嗎？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

無論是騎車的人或是開車的人，應該都知道轉彎車要禮讓直行車的規定，但身為用路人的你，是否有在禮讓行人呢？近日，就有網友討論「為何日本、美國的車都會主動禮讓行人，而台灣卻不會呢？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「之前去日本，第一次去日本路上看到車過來，下意識站路邊讓他過去，結果對方車也停下來，我跟他對看十秒後，我先比手勢表示讓他先過，但他卻反用手勢叫我趕快過馬路，讓我整個大吃驚」。「後來到美國加州玩，雖然車沒有日本讓得那麼誇張，但是車到斑馬線或者路口，基本上還是會減速等真的沒人再加速通過，後來回台灣後，意識到很多台灣開車的人都沒再讓行人的，就算綠燈行人過馬路，旁邊的車油門也不放開，隨時抓著行人通過的那瞬間零秒加速衝刺，真的好奇台灣為何不能像日美那樣禮讓」。貼文一出，網友紛紛回應「國外的罰則很重啊」、「台灣這塊是有在執法嗎？」、「罰則問題，環境造就人，不是人造就環境」、「去看看歐美國家不禮讓行人會怎樣，台灣根本罰個幾千元而已，完全不怕」、「台灣真的只有台北因為人、車太多勉強有在讓，別的地方真的恐怖」、「台灣罰則太輕尤其是行人通過這塊」、「罰太輕不怕啊，台灣人不就這麼矯情」。綜合網友意見，多數人認為是因為「罰則太輕」，導致台灣人對於禮讓行人這塊不那麼重視，而實際翻閱日本交通相關法條，如果未禮讓行人的話，除了有基本的罰金外，如果出了意外，一般民事賠償基本上都是天價，且會遭到計點，累積點數到達一定樹木後，不僅駕照吊銷要重考，恐還會面臨坐牢以及鉅額賠償，讓開車的用路人更加注重禮讓行人這塊。不過，其實近年來，台灣針對禮讓行人這塊，也有加強取締，根據道路交通安全規則第 103 條規定，車輛遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，未暫停禮讓行人，可開罰 1200 元至 3600 元罰鍰，開車的用路人仍然要多加遵守規定。（編輯：張嘉哲）