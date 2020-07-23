酪梨營養價值高！老饕分享「靈魂吃法」：嚐一口直接愛上

▲網友以「敢吃酪梨嗎？」為題在 PTT 上發文。（圖／翻攝自 PTT ）

酪梨又稱牛油果，是生長在熱帶的樟科樹的果實，雖是植物果實，但在營養學來說它被歸類為「油脂與堅果種子類」。就有名網友發文表示，現在才知道酪梨經濟價值超高，誇張到墨西哥毒梟也想分杯羹，導致酪梨農過得十分辛苦，但台灣並無此問題，因此他也好奇問道「大家愛吃酪梨嗎？都怎麼吃呢？」。該名網友在 PTT WomenTalk 版上，以「敢吃酪梨嗎？」為題，提到自己因看了影片，才知道原來酪梨的經濟價值超高，誇張到連墨西哥毒梟也想分一杯羹，卻導致酪梨農過得很辛苦，像血鑽石那般變成血酪梨。不過她也補充，台灣酪梨沒有這個問題，大家還是可以放心吃台灣生產的，好奇發問「大家愛吃酪梨嗎？都怎麼吃呢？」。貼文一出，引起眾多網友分享酪梨吃法，「酪梨加蜂蜜很好吃喔！再塗在麵包上」、「醬油＋蒜頭，超讚！真心不騙」、「試試看加州卷，超好吃！我原本不愛酪梨的，因為吃了加州卷後變酪梨控」、「做成酪梨醬，好好吃」、「鮮蝦酪梨好吃」、「加洋蔥檸檬汁鹽胡椒沾 chips 超讚」；也有網友表示酪梨為「胎兒增重，小孩養肉聖品」。不過「酪梨牛奶」才是榮登網友一致好評推薦，「做成酪梨布丁牛奶，神好喝」、「最愛跟牛奶打在一起」、「酪梨牛奶才是王道，嚐一口直接愛上」、「已經喝好幾杯酪梨牛奶了！」、「酪梨牛奶加布丁加兩顆，然後配鹽酥雞」、「超愛酪梨牛奶」。（編輯：郭佩蓉）