男幫妻領三倍券！行員「一句話」空氣瞬間凍結　全場笑翻

由行政院發放的「振興三倍券」已上路一個多禮拜，許多民眾都前往超商領取預購的三倍券或在郵局購買紙本，甚至有不少人早已將三倍券全花光。日前有名男網友就分享自己購買三倍券的故事，過程中因為郵局行員不小心說錯話，讓現場空氣瞬間「安靜了」。
該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，某天要去郵局幫老婆領取三倍券時，他向行員表示「您好我要領券，還要幫人代領，這是我跟她的健保卡」，怎知行員卻回應「先生不好意思有帶身分證嗎？代領需要登記您的身分證，像這個你應該是幫你女兒代領吧？」
男網友瞬間傻眼回覆「她是我老婆」，對方這才驚覺自己說錯話了，尷尬地馬上道歉，讓男網友無奈抱怨「拎北是長多老。」
貼文一出，網友也紛紛回應「換個角度想，人家行員稱讚你老婆年輕又美麗」、「不好意思我笑到噴飯了」、「笑死，最怕空氣突然安靜」、「老婆聽到一定很開心」、「你老婆在你後面，她很開心」、「老婆表示開心，本來要全徵收，現在裡面 500 給你兩張」；但也有網友猜想行員說錯話的原因「會不會是健保卡的照片都沒換過呢」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。