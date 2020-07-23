女衝藥局買口罩孝敬婆婆！全場一看「款式」臉綠：完蛋了

▲網友分享自己在藥局買到的迷彩口罩。（圖／取自口罩現貨專區）

隨著國內疫情趨緩，我國的口罩禁令也已經解除，即便實體通路也能買到口罩，藥局的實名制口罩仍有不少民眾持續購買。近日，就有網友分享自己去藥局買口罩時，驚見三位藥師都戴同款口罩，其款式看了後非常喜歡，立刻購入一盒，貼文引發熱議。原 PO 在「口罩現貨資訊」貼文指出「今天上藥局領實名制口罩，順道替社友尋找口罩，一進門就見三名女藥師都戴同一款迷彩口罩，無法自拔的向藥師詢問，藥師還很高興地分享口罩的透氣性，然後就掏 600 買了一盒要孝敬婆婆.....」。貼文一出，網友紛紛回應「婆婆界的時尚指標...」、「你確定不會被婆婆趕出去 XD 」、「婆婆平時的風格如何？」、「婆婆好時髦」、「我是覺得婆婆不能接受」、「婆婆不會喜歡這種屎色吧」、「 600 元真的太貴」、「這麼貴又這個顏色，會被婆婆罵一頓吧 XD 」、「這價格不行，這款是完蛋了哈哈哈」；而原 PO 也回應後續「婆婆還是有意思拿個幾片，感覺是要拿去做公關？」而根據目前政策，目前政府仍然每天徵收國內口罩場800 萬片口罩，提供給藥局實名制來做販售，目前預定徵收到年底為止，若在實體店面買不到的民眾，也可以至藥局購買，說不定能領到多彩多姿的「口罩驚喜包」。（編輯：張嘉哲）