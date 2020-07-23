威力彩中獎率超低怎一堆人買？台人「5字神解」：還不衝

▲威力彩今晚上開出的頭獎上看25億元，但仍沒有人中獎，下期頭獎可能達31億元。（圖／NOWnews資料照）

威力彩頭獎已經連續槓龜 46 次，今晚頭獎上看 25.3 億元，吸引不少人前往彩券行購買試手氣，不過今晚開獎結果出爐，本期仍然沒有開出頭獎，預估下期頭獎上看 31 億元。對此，就有網友討論「威力彩中獎率這麼低，怎一堆人在買啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「根據台灣彩券官網數據顯示， 威力彩的頭獎中獎機率只有 1 / 22,090,000 ，幾乎等於全台灣人都買一張的情況下，只會有一個人中獎，可能還比請求詐騙集團退錢給你的機率還低，結果一堆人在瘋，到底是什麼原因？」貼文一出，網友紛紛回應「沒買沒機會」、「你沒買就連機會都沒有啊，還不衝」、「誰都想成為那一位時，機率根本不算在期望值裡」、「買個希望啊」、「因為沒買就完全沒機會，花一百做夢一小時也還不錯」、「不買的人機率才是 0 」、「你只要有買你就是 1 ，沒買就是 0 」。綜合網友意見，多數人都認為即便中獎機率很低，但「沒買沒機會」，因為任何人都希望成為是那個 2200 多萬分之「一」，而根據台彩統計，威力彩歷史頭獎單注獎金最高是在 2015 年 4 月 23 日，當時連摃 29 期，頭獎金額累積高達 30.04 億元；第二高同樣開在 2015 年 9 月 14 日，當時連摃 40 期，頭獎金額累積達 28.7 億元，因此下週一頭獎有望超越歷史新高。（編輯：張嘉哲）