全台論文抓鬼大賽「李眉蓁排第4」！網見亮點：怎有陳菊

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，爆出碩士論文抄襲風波。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.23 ）

▲網友分享有關台灣博碩士論文網的「台灣博碩士論文熱門排行榜」，陳菊也上榜。（圖／翻攝自陳菊臉書）

▲一名網友分享有關台灣博碩士論文網的「台灣博碩士論文熱門排行榜」，李眉蓁位居第四。（圖／翻攝自 PTT ）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，日前被爆出碩士論文抄襲風波，事件鬧得沸沸揚揚，昨（ 23 ）日下午，她落淚宣布放棄中山大學碩士學位，但旋即遭中山大學打臉，直言學術倫理審查仍會繼續，且學位無法自行放棄，而是被撤銷。此一風波也意外掀起全台論文「抓鬼大賽」，台灣博碩士論文網中，多位名人都被點名，排名曝光立刻引發網友熱議。23 日一名網友在 PTT 八卦版貼文，分享有關台灣博碩士論文網的「台灣博碩士論文熱門排行榜」，笑稱「論文抓鬼大賽，已經被宣布開始」，排行榜第一名為民眾黨立委蔡壁如的論文，其次還有新任監察院長陳菊，李眉蓁則排在第四位，緊接著為疑似被抄襲的雷政儒論文。畫面中可見，前五名論文點閱次數皆為上限 501 次，原 PO 逗趣表示「台灣博碩士論文網的工程師，你的點閱數爆掉了啦！當天上限頂到了啦，前五名都頂到 501 了！工程師快去維修，把上限調高啊， 501 已經不夠啦 XD 這樣比較不出誰是第一啊？」至於和這些政治人物並駕齊驅的第三名張榮哲論文，同樣受到高度關注，網友不禁讚爆「榮哲你贏了，大家不是因為作者而查詢，而是對你的研究有興趣！」此排名一出，立刻掀起廣大網友熱議，紛紛回應「全台瘋論文」、「好好玩，看哪裡有鬼」、「終於開始進入學術時代了？」「榮哲實力派，純學術價值」、「學術文藝復興」；也有網友歪樓指出「為啥一堆人看陳菊的」、「跟陳菊平起平坐了」、「陳菊？瑟瑟發抖」。（編輯：賴詠璿）