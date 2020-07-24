10天後跑郵局領三倍券！台人見「詭異現況」：超納悶

▲一名網友在 PTT 八卦版表示，一直到今天才去郵局購買三倍券，同時分享郵局真實現況，不禁納悶「上禮拜預購、大排長龍的人在想什麼？」（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出之振興三倍券本（ 7 ）月 15 日正式上路，民眾除了進行數位綁定，還可至指定地點領取預購的振興三倍券，或至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。對此，一名網友在 PTT 八卦版表示，一直到今天才去郵局購買三倍券，同時分享郵局真實現況，不禁納悶「上禮拜預購、大排長龍的人在想什麼？」原 PO 表示，自己沒有跟風預購振興三倍券，也沒有在開賣第一天就去郵局排隊購買，直到今天上午才去郵局櫃台，打算要買三倍券，排隊時前面就只有一個人，從進郵局到離開郵局，只花了短短 3 分鐘就搞定，不解直問「上禮拜預購、大排長龍的人在想什麼？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「搶頭香」、「我也是，根本不用排 」、「一窩蜂啊」、「我打算中秋節再領，去吃燒烤」、「不要搶第一天，哪裡領沒啥差啊」、「先用先享受？我看一堆人還在看有什麼優惠」、「不懂台人到底在想啥」、「剛剛前面也只有 1 個人，後面倒有 3 個」。不過，也有網友認為「可是人家花完爽完，你才領呀」、「主要就是要享受那種排隊人擠人的快感」、「你現在 PO 上社群，看誰會理你，就是要那種炫耀的感覺啊」、「現在都排威力彩了，誰還在排三倍券」、「先打卡比較潮啊」。而行政院指出，三倍券使用期限到 12 月 31 日為止，台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以購買彩券。（編輯：賴詠璿）