男爽玩手遊「一動作」！秒被扣款3290　苦主爆哭：我也是

▲一名男網友在《 Dcard 》提到，想推坑朋友一起加入玩手遊，豈料在遊戲中失手「一動作」，竟立刻被扣款 3290 台幣，貼文曝光立刻讓全場網友笑翻，更釣出一票苦主共鳴。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲一名男網友在《 Dcard 》提到，想推坑朋友一起加入玩手遊，豈料在遊戲中失手「一動作」，竟立刻被扣款 3290 台幣，貼文曝光立刻讓全場網友笑翻，更釣出一票苦主共鳴。（圖／翻攝自 Dcard ）

隨著智慧型手機普及，現代不少人喜歡玩手機遊戲，更有許多玩家透過儲值來增強遊戲中的角色、戰鬥力。近日，一名男網友在《 Dcard 》提到，想推坑朋友一起加入玩手遊，豈料在遊戲中失手「一動作」，竟立刻被扣款 3290 台幣，貼文曝光立刻讓全場網友笑翻，更釣出一票苦主共鳴。原 PO 表示，某日邀請朋友來陪他玩手遊，不斷推朋友入坑，並要對方儲值，然而儲值金額也分很多種，他直接請朋友儲最貴的金額，笑稱「 3290 元當大佬，看誰敢欺負你」，新手朋友疑惑詢問「哪裡有 3290 禮包？你說轉盤喔？」原 PO 心想「什麼？不知道 3290 是什麼？沒玩過遊戲喔？截圖給你看啦！」豈料，原 PO 點選 3290 的儲值畫面，順手按下「截圖手勢」大拇指加鎖定鍵，下一秒竟剛好觸動 App 商店內的指紋付款功能，立刻成功扣款 3290 元，螢幕畫面轉為「購買成功，遊戲幣已經發送，祝您遊戲愉快！」原 PO 欲哭無淚的說「我竟然在付款畫面截圖」，反遭朋友嘲笑「果然土豪」。事後，原 PO 無奈的說「我看這次真的涼了，我發誓以後不會再亂推朋友入坑了」。貼文曝光，讓一票網友看完瞬間笑翻，紛紛回應「找客服申請退款，說你誤觸，只要你沒有很常退款的紀錄都會給你退」、「會笑死哈哈哈哈哈」、「看吧，沒人敢欺負你了」、「嚇得我趕快取消臉部辨識付款」、「所以我截圖的時候都要戴口罩或是擋一下鏡頭」；而貼文也意外釣出不少苦主共鳴「前天也誤觸按到，打給客服不給退，而且我還是第一次」、「我上次也這樣過」。（編輯：賴詠璿）