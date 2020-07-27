為何台灣路邊一堆臨停？全場曝「無奈現實」：誰會想違規

▲有網友好奇為何台灣陸上一堆臨停，不少用路人紛紛提出看法。（圖／翻攝ptt）

台灣地狹人稠車又多，道路上亂象叢生，不少地區在上下班時段總會塞得水洩不通，其中路邊臨停也被認為是肇因之一。就有網友疑惑「為什麼台灣用路人臨停的這麼多？是因為台灣人生活步調快嗎？」問題一出也立刻釣出眾多用路人大吐苦水，訴說背後原因與無奈心聲。一名網友在PTT發問，「為什麼台灣用路人臨停的這麼多？最常遇到的就是要買路邊的食物，車子直接停在路上，車道已經夠小條了，其他汽機車要閃他，也要閃對向來車，跟 hard 模式一樣」，見到這樣的亂象，讓他不禁疑惑「是因為台灣人生活步調快，每個人都趕時間，可以趕快去做下一件事，才會隨意臨停嗎？」問題一出立刻引發熱烈討論，用路人也吐露無奈原因，「不是台灣人愛臨停，是其他國家土地規劃比較好」、「誰會想違規，路太小比較該解決」、「外國都大樓都停車位」、「有車位誰要亂停阿，地狹人稠，結果一堆公園跟紅線」、「車太多，土地、道路規劃差」、「台灣就真的沒地方停車啊」、「去停車場排隊排到馬路上，跟停路邊有什麼差」。然而也有網友點破部分人的「僥倖心理」並吐槽，「機會成本啊, 被開單的機率成本遠小於去找停車場的成本」、「如果被開單的機會大於 10% 看還有誰敢停、僥倖心態」、「自私自利阿，我吃麵的時候，還看過違停全家下來吃麵再走的」、「心想臨停沒被抓到，現賺 1800 好賺阿」。（編輯：潘毅）