破解保險業標準話術？老江湖揭「一問候語」：直接先閃人

▲有網友在 PTT 女孩版提到，許久未聯絡的朋友忽然傳訊息想約見面，才知道對方加入保險業，不禁好奇「大家有聽過哪些保險業務的話術？」貼文立刻引發熱議，釣出內行網友狂喊聽到「一句問候」，幾乎就知道是保險業愛用的開頭。（圖／翻攝自 PTT ）

保險業務大多靠拉客戶購買各式保險，努力拚業績衝高獎金，外表看似光鮮亮麗，吸引不少年輕人投入該行嘗試。不過，近日就有網友在 PTT 女孩版提到，許久未聯絡的朋友忽然傳訊息想約見面，才知道對方加入保險業，不禁好奇「大家有聽過哪些保險業務的話術？」貼文立刻引發熱議，釣出內行網友狂喊聽到「一句問候」，幾乎就知道是保險業愛用的開頭。原 PO 表示，一位許久未聯絡的朋友忽然傳訊息來，說他轉職當保險業務，想約原 PO 出來見面，希望能協助訓練自己的銷售能力，原 PO 清楚告訴對方目前不想買保險，也沒有預算，友人則稱「沒關係，只是讓我練習一下口條，順便教你一些理財概念，讓你之後想買保險時不怕被騙；我也不想為了業績帶給朋友壓力」，原 PO 堅決回覆不方便見面，有需要會優先找他，竟馬上遭友人已讀不回。原 PO 事後和其他朋友討論，他們說那只是保險業務的話術而已，並稱「主動說要教你理財的十之八九都是騙子」，不禁好奇詢問「想知道大家有聽過哪些保險業務的話術呢？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，有內行指出保險業務最常用的一句開頭，「朋友問我說你的『夢想是什麼』，我回答沒有，後來我才知道原來他只是做了保險想增員下線」，原 PO 恍然大悟回應「以為『夢想是什麼』是直銷愛用句，原來保險也會用！」對此，其他網友紛紛回應「我的夢想就是，不買保險」、「聽到問『夢想』的，先閃人」、「很愛講給他一杯咖啡的時間」、「需要就買」、「有保險很重要，生病了才知道」、「我朋友找過我練話術，是真的練，沒推銷」。（編輯：賴詠璿）