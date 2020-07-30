NOW早報／我國到底「叫啥名字」？網戰翻：活30年都不懂

▲有網友在PTT直言「我活了30年還是很困惑搞不懂，到底哪個才是我們國家的名字？」掀起台人熱論。（圖／取自pixabay）

我們國家到底「叫啥名字」？台人秒答戰翻：活30年都不懂





你知道自己的國家到底叫什麼名字嗎？台灣，是目前你我居住的地方，但長期以來因為受到兩岸關係的牽制，導致台灣在國外總是有不同的稱號，例如「中華台北」、「中華民國」等等。對此，有網友就困惑地在PTT貼文指出「想請教各位鄉民們，我們的國家到底叫什麼名字？台灣、中國、中國台灣、中華台北、福爾摩沙、中華民國台灣？我活了30年還是很困惑搞不懂，到底哪個才是我們國家的名字。」





貼文一出，網友紛紛回應「當然是中華台北啊，你看那些選手去國際賽事的時候用的名字」、「中華台北啊，公投結果不是告訴你了」、「 Chinese Taipei 」、「在有中國人的國際場合叫中華台北」、「現況就是中國台北啦，Chinese Taipei 」。



不過，也有網友認為應該是「中華民國啦！列這麼多能夠沒中也是很厲害」、「就中華民國簡稱台灣啊」、「中華民國啊，你沒有身分證喔」、「中華民國啊，本國憲法說的」、「中華民國沒錯啊，只是出國就變其他名稱了哈哈」。



綜合網友意見，仍然沒有辦法歸納出所謂我國正確的「國名」，但根據我國憲法的內容顯示，我國真正的國名為「中華民國」，國旗「訂定為紅地，左上角青天白日」，但因兩岸主權的問題，才導致台灣在出席國際不同的場合有著不同的稱號。



▲網友討論我國到底叫什麼名字。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／高溫炎熱午後防雷雨！基隆、恆春恐現9級強風





今（30）天各地大多為多雲到晴且依然高溫炎熱，風向主要是偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨；午後西半部地區也有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地沒下雨時較悶熱，高溫普遍在33至35度，其中大台北地區、桃園近山區或河谷、嘉義市及金門有局部36度以上高溫發生機率，外出請做好防曬並多補充水分；此外，基隆北海岸、恆春半島沿海、空曠地區將有8至9級強陣風，沿海作業活動請注意安全。





昨晨蔡英文偕賴清德、蘇貞昌探視李登輝





前總統李登輝在今年2月初時，因為喝牛奶不慎嗆到，緊急送往台北榮總治療，但後因吸入性肺炎，至今仍在北榮觀察治療當中；28日傳出李登輝疑似病情有變。而昨（29）天上午，總統蔡英文也偕同副總統賴清德及行政院院長蘇貞昌，前往北榮探視李登輝。





昨天一早，總統府告知媒體，賴清德取消既定行程，當時就傳出賴清德取消行程的原因，是為了要前往北榮探視李登輝；大約在10點10分左右，則有車隊進出北榮。對此，總統府上午10點50分左右發布訊息證實，蔡英文在上午9時30分，偕同賴清德、蘇貞昌，前往北榮探視李登輝，同時也向李登輝的家屬表達關懷。而蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人也聽取了李登輝醫療團隊的簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞，於10點10分左右結束探視。



▲總統府證實29日晨，總統蔡英文偕同副總統賴清德及行政院長蘇貞昌，前往北榮探望前總統李登輝。（圖／李登輝辦公室提供）

續追泰籍移工行蹤釐清感染源 在台出沒地竟不是大賣場





針對日前泰籍移工返國確診，台灣189位同公司接觸者檢體之核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，讓大家鬆了一口氣，但因感染源還未釐清，因此目前正透過取得該名移工之電信門號持續追蹤疫調。而先前披露移工曾在桃園大賣場出沒，了解之下才發現，並不是大賣場而是服飾店，同時移工歡送會還有哪些人參加，也正積極疫調中。





中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名泰籍移工因為檢測出來是很弱的陽性，因此現正與泰方聯繫，希望能再做第二次採檢，如此一來將有助於疫調的進行。發言人莊人祥則指出，該名移工今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日以核酸檢測驗出陽性。至於傳出移工歡送會上可能有其他非該公司的人也參與，他坦言，據了解共有10多人參與，目前指揮中心正積極追查公司以外的人，屆時可能再發出居家隔離或進行採檢。



莊人祥更透露，目前已取得該名移工的泰國手機與台灣手機，希望針對他18到20日在台灣的行蹤做疫調，雖然移工說他都以工廠附近活動為主，外出也都有戴口罩，但先前說他出沒大賣場，實際上了解則是服飾店，指揮中心將透過手機定位持續疫調。



莊人祥說，利用手機定位疫調與相關監視器，一方面可以釐清他外出是否都有戴口罩，一方也能追蹤可能的感染源。尤其也會跟勞動部配合，跟桃園地區健保局比對，針對該名移工之密切接觸者18位進行調查，釐清是否有人在今年去過醫療院所，並在6、7月就診，其中也找出43位，這兩天將會請相關單位協助做採檢與血清抗體檢查，來確認當地是否有風險。



▲中央流行疫情指揮中心續追泰籍移工行蹤，希望釐清感染源。（圖／記者許家禎攝，2020.7.29）

蕭亞軒拋震撼彈「人生有不好的大事發生」 關鍵字登熱搜



天后蕭亞軒（Elva）出道20年，近年因身體微恙淡出樂壇1年多，去年底終於發表新單曲，雖然新輯《Naked Truth》因疫情影響仍擱置，死忠歌迷依舊耐心等待。不定時上社群網站分享生活的Elva，28日無預警在微博預告「我的人生有大事要發生，不是好事。」掀起議論。



蕭亞軒28日晚突然進粉絲官方微博群寫下：「大事要發生」、「我的人生」等語，接著又表示「說了...但遲早」、「不是好事」、「希望你們能了解我的朋友」，沒詳細說明是何事，但語氣令人擔憂。



拋出震撼彈後，「蕭亞軒 我的人生有大事要發生」關鍵字火速登上微博熱搜，網友瘋猜可能是退出演藝圈，也有人認為她將宣布與小16歲男友黃皓分手，或是結婚、懷孕等，至截稿前，蕭亞軒尚無最新說明。



▲蕭亞軒留言全文。（圖／南都娛樂周刊微博）

是你嗎？專家揭「最易失眠」3星座 榜首超愛鑽牛角尖





現代人生活忙碌，常常因為工作、壓力、家庭與人際關係等因素，導致躺在床上仍輾轉難眠，想事情想到無法入睡。星座專家Amanda就在《命運好好玩》節目中，透過太陽、水星與上升星座來分析「最容易失眠」的3大星座，其中，「第一名」超愛鑽牛角尖，總出現夜不成眠的困擾。



TOP3：巨蟹座





巨蟹超容易因為生活中的一點小事而再三糾結，例如：自己的寶寶平時可以喝150cc的牛奶，但某餐只喝了120cc，有些媽媽可能不在意，但巨蟹座媽媽就會想「怎麼會這樣？」因此開始思考該如何處理這個狀況，也許會帶小孩去醫院檢查，或是準備換奶粉等。巨蟹座的上班族也可能會因為隔壁部門主管某天進辦公室臉上突然沒帶笑容，就懷疑是不是自己在會議上的發言得罪了對方，開始自我檢討，內心出現很多劇情，會在睡前想東想西，想到很容易失眠。





TOP2：雙魚座



雙魚很容易受到環境影響，比方說在晚上可能會因為一些吵鬧聲響，或鄰居發出的一點噪音而無法入睡。且雙魚座特質強的人還有憂國憂民的傾向，尤其是看到大環境景氣不好，就會開始煩惱自己的小孩未來怎麼辦？該念什麼科系比較好？但可能小孩才4歲，事情都還很遙遠。另外，雙魚也會受到床伴的打擾，如果另一半、小孩稍微翻身，他們便會醒來，難以再入眠。



TOP1：天蠍座



