台灣疫情真的穩了？男見北車大廳「一場面」嚇傻：破口嗎

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內湧現「報復性出遊」人潮，但全世界仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。不過，台灣近日新增多起境外移入個案，疫情話題再度掀起網友高度關注。對此，今（31）日上午，一名網友在PTT八卦版貼文提到，路過台北車站大廳看到「一場面」，不禁嚇傻直問「台北車站要成為破口了嗎？」
原PO表示，路過台北車站大廳，發現許多人席地而坐，直呼「好多人呢！」但卻發現高達8成民眾沒有戴上口罩，甚至是口罩「戴在下巴」，笑稱「熟悉的群聚坐大廳的感覺回來了」，卻不禁憂心「台灣（疫情）是不是在平行世界呀？台北車站要成為破口了嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「熟悉的聚集最對味」、「國家門面搞成這樣真是難看」、「每次看到這畫面都莫名反感」、「為什麼又在坐」、「到底車站大廳為什麼變成民眾聚會的場所？」不過，也有網友不以為意表示「這間隔比上下班車上的人長欸」、「沒看到社交距離？」「這麼少人在大驚小怪什麼」、「台灣現在根本沒什麼人戴口罩了好嗎」、「哪有說不能坐」。
事實上，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳內席地而坐、聚會，不過此一「禁坐令」卻引發外界兩極看法，然而隨著台灣疫情趨緩，禁令解除，台鐵表示在保持社交安全距離，並遵守「防疫新生活」前提之下，恢復各站場地公共使用、租借及活動。（編輯：賴詠璿）
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