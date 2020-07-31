總是將你算計掌控中！「3星座」城府極深　做事滴水不漏

▲生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享「 3 星座」的人城府極深，做事幾乎滴水不漏，一起來看看你或者是身邊的人是否也上榜了？（示意圖／翻攝自Pixabay）

每個星座的人，都有著不同的特質，雖說星座不能代表一切，許多人依舊喜歡用來當作參考的依據。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享「 3 星座」的人城府極深，做事幾乎滴水不漏，一起來看看你或者是身邊的人是否也上榜了？他們深沈的外表總是可以讓人無法自拔沈溺其中，事實上天蠍座只是為了留給大家好的印象。他們做事考慮到的不僅是顯而易見的後果，而是深入內裡、將最壞的後果都先設想，把事情分析得很透徹，他們往往能走一步就將未來的路看得清清楚楚，對很多事情都有著自己獨特的敏銳度，同時他們也有著很強的觀察、模仿能力，小小年紀就能夠做到滴水不漏，更是會將別人都算計在自己的掌控之中。天秤座的人往往給人感覺很親切，很擅長社交，可以游刃有餘地周旋在交際圈，通常需要很高的情商才可以駕馭得了，他們是不折不扣的社交之星，十分老油條。天秤座天生就是社交高手，不管多麼複雜的人際關係，他們都能處理得當，與任何人相處都能得心應手。金星守護的天秤，集優雅與氣質於一身，舉手投足間都很迷人，周圍總有很多朋友，人氣很旺，天生就是人上人。摩羯座被譽為情商最高的星座，他們善於聆聽，也愛發表意見，但是卻絕不否定別人的意見，並且為人寬厚，智商絕高，思維敏捷，更是通曉人情世故，善於察言觀色，並且為人冷靜不躁動。都說不忘初心，方得始終，摩羯座的人就是如此，他們是職場新人時，也會心懷夢想，對職場充滿各種想象與憧憬，但是過不了多久，摩羯座的人就沒有了激情與動力，鬥志也沒了，理想更是成了泡影。（編輯：賴詠璿）