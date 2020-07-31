民主化之前的「台灣生活」為何？眾提兒時回憶：不敢想像

▲前總統李登輝於昨（30）日晚間7點24分辭世，享耆壽98歲。（圖／翻攝自李登輝臉書專頁）

▲有網友在PTT八卦版提到有關尚未民主化之前的台灣，不禁好奇當年老一輩的人都過著怎麼樣的生活？貼文立刻引發熱議，釣出網友分享兒時的記憶，直呼「不敢想像啊！」（圖／翻攝自PTT）

前總統李登輝於昨（30）日晚間7點24分辭世，享耆壽98歲；其生前為台灣民主所做的貢獻無可取代，也為台灣寫下新的歷史篇章。對此，就有網友在PTT八卦版提到有關尚未民主化之前的台灣，不禁好奇當年老一輩的人都過著怎麼樣的生活？貼文立刻引發熱議，釣出網友分享兒時的記憶，直呼「不敢想像啊！」原PO表示，隨著李前總統的逝世，電視台不斷播著1990年代至今的變革，「突然發現我們的出生到成年，都是跟著台灣民主化的腳步在成長，無奈我們一出生就享受到了民主的滋味，無法理解過去的艱辛」，不禁好奇詢問鄉民前輩們「有人在民主化之前的台灣生活過嗎？應該有人可以說說民主化前的台灣生活是怎樣的吧」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「電影院開演前都會唱國歌」、「剛解嚴那時是台灣最自由的年代」、「不能講台語」、「話說我還有經歷過電影播放前要唱國歌的時代耶，雖然已經解嚴一段時間」、「講台語何止罰錢，我媽以前講台語要掛牌子站走廊給全校恥笑」。對此，不少網友回想起兒時的記憶「『小孩子有耳沒嘴，不要亂講話』這句話常聽到」、「當時還是幼稚園的我，指著電視問這是誰？馬上被大人罵，說小孩子有耳無嘴，不要對政治人物指指點點，會被警察抓走。長大後大學填志願，家裡禁止我填法政，說容易變政治思想犯。那一輩的人，對政治是恐懼不敢言的，小地方都看得出來」，此話一出也讓許多網友驚訝直嚷「真的不敢想像啊」。（編輯：賴詠璿）