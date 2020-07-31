影／柴吃口飯就頻回頭「怕馬麻不見」　背後原因令人心疼

以前經歷過什麼，毛孩一定都會記得！網友Nancy Chuang多年前領養了一隻柴犬雷雷，個性溫馴的牠非常愛吃，但每次吃飯時一定要有人陪在旁邊，若是要牠自己吃還會吵給主人看，或是哼哼哼一直叫。主人透露，原來背後有滿滿的洋蔥。





日前主人就在網路上分享雷雷吃飯的影片，只見牠吃了一口乾乾之後，也不急著全嗑光，而是回頭一臉委屈地看著主人，嚶嚶嚶一直叫，對人撒嬌。在主人三催四請之下，雷雷一邊吃著乾乾，一邊回頭向主人討摸摸，似乎非常沒有安全感。主人透露，其實雷雷有段令人鼻酸的過去。



▲今年約7、8歲的雷雷個性溫和，偶爾活潑偶爾耍憂鬱，非常黏人從不咬人。（圖／網友Nancy Chuang提供） ▲雷雷吃飯一定要有人陪著，而且吃一口就會頻頻回頭撒嬌。（圖／網友Nancy Chuang提供）

當初主人透過大樓管理員介紹，從前飼主那邊將雷雷接回，那時也不太清楚雷雷的過去，但當天晚上家人卻發現牠一直喘氣、流口水，送醫檢查之後才知道雷雷身上有許多疾病纏身，讓人心疼。在主人的細心照顧之下，健康狀況才逐漸好轉。除此之外，雷雷在剛來的第一周完全不願進食，讓主人非常擔心，前後花了很多時間和心思，雷雷才願意乖乖吃飯。





雷雷是隻非常黏人的狗狗，平常不亂吠也不會破壞家具，但完全不能接受其他狗太靠近主人。雖然知道要去浴室上廁所，但如果主人太久沒回家，就會故意在其他地方大便。若是主人在家還會要求人家陪牠上廁所，真的非常愛撒嬌。雷雷在愛之下成長，現在已經比剛帶回來時開朗許多，假日也會和主人一起去狗狗公園玩。



▲雷雷和家人相處良好。（圖／網友Nancy Chuang提供） ▲現在雷雷已經可以在家中非常放鬆。（圖／網友Nancy Chuang提供）

雖然偶爾雷雷還是會不安，還好現在有家人滿滿的愛陪伴，情緒已經穩定許多。也提醒想養毛小孩的飼主們，在養之前要考慮好自身的狀況與人生規劃，是否能給毛小孩適當的環境，否則對毛小孩的影響可是終生的。你怎麼對牠，相信牠都會一直記得。





最後來看看雷雷吃飯撒嬌的影片，真的讓人好心疼唷！（編輯：李家慧）



