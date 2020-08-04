逛IKEA沒有座位吃飯怎辦？大媽「一招」神解　全場都跪了

▲網友分享看到大媽自買椅子坐著用餐。（圖／翻攝爆廢公社）

說到買傢俱，不少人第一個想到的是「IKEA宜家家居」，其多樣性的居家用品、寢具應有盡有，其逛完之後還能到餐廳用餐，是不少搬遷族的最愛商場之一，不過你是不是也常常遇到用餐區沒座位等超久的問題？近日，就有網友表示看到兩位客人因為沒座位可以坐，竟然自己買椅子來坐，照片笑翻全場。原PO在「爆廢公社」貼文指出「逛完ikea出來之後，家人跑去買吃的，然後我在旁邊等，結果突然發現有一個很突兀的用餐區，還以為是ikea多設置的，兩位客人就坐在那，看了很久，才發現兩位大媽是自己買子坐著吃XD」。貼文一出，網友紛紛回應「天阿！這太好笑了XD」、「以前怎沒想到啦！害我吃個肉丸等超久哈哈」、「自己的座位自己買」、「只有大媽能超越大媽」、「沒位子就自己買一組啊！知道嗎」、「我真的笑到瘋了」、「只能跪大媽了，虧他們想得到」、「現買現用超狂的」。事實上，近幾年IKEA不只在傢俱上面別出心裁以外，對於餐飲這一塊更是別有野心，因應用餐客人的需求擴增，也融入不同的餐廳形式，包括販賣熟食部門、咖啡廳等等，但往往因為人潮太多，需要花費一段時間排用餐區，也難怪這次有人直接不等了，自己買椅子，現買現用，令許多民眾大開眼界。（編輯：張嘉哲）