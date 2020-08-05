女童講不聽遭懲罰！老師「惡劣行徑」曝光　眾氣炸：太扯

因為工作關係沒辦法照顧小孩，許多家長會選擇將孩子送往幼兒園、補習班。近日，有名網友發文表示，自己在家門口掃地時，看到有一家補習班竟為了懲罰女童，直接將女童丟包在路旁，貼文一出引發網友熱議。
原PO在臉書表示，4日在門口掃地時，看見對面一輛安親班的車正在接放學的學生，安親班的老師處罰其中一名女學生，不讓她上車，放任這名學生在馬路上追趕，眼看情況不對勁，原PO趕緊上前關心女童，而過一陣子，老師也迴轉停車並走下。
原PO指出，看到老師下車後，她立馬大罵「你知不知道這樣很危險，為什麼放學生在後面跑，追娃娃車？」，老師竟然回應「我知道，我是要給她一個教訓，要懲罰她，因為我已經喊她很多次她都不聽」。面對此情況，原PO立馬投訴補習班，並提到可以接受自己的小孩不乖被懲罰，但這種危害生命危險的完全不能接受。
不少網友看完在底下留言，「女童是小學生，但是該間幼兒園沒有合法設立國小學童課後照顧中心」、「你生的小孩被這樣對待 ，感覺如何」、「扯爆了，這樣當老師」、「請問出事誰負責？」、「要處罰不會回去園區內處罰」、「太危險了吧，應該有其他處罰方式可以選擇」、「如果真的發生意外怎麼辦？」。
而事後，該間幼稚園也被指認為是嘉義縣某所幼稚園，對此，嘉義縣教育處長陳添丁出面表示，，教育處將依補教法第24條規定，未立案補習班裁罰負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰，經處罰鍰後仍不遵令停辦則按日連續處罰，另針對丟包行為，移送縣府社會局依法裁罰
。
另外，嘉義縣社會局回應，已派請社工同仁，會同教育處及警政了解中，倘有照顧疏忽虐待等違反兒少法事宜，將依法處以行政處分。
（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110