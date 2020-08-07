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白癡公主紅什麼？他酸「講話陰陽怪氣」　粉絲火大揭關鍵

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 21:26:12

▲百萬網紅白癡公主擁有相當高的人氣，不過就有網友質疑其「講話陰陽怪氣」，不明白為何爆紅，而引來許多人討論。（圖／翻攝白癡公主IG）
▲百萬網紅白癡公主擁有相當高的人氣，不過就有網友質疑其「講話陰陽怪氣」，不明白為何爆紅，而引來許多人討論。（圖／翻攝白癡公主IG）
知名YouTuber「白癡公主」於網路上擁有相當高的知名度，其自然不做作且搞笑的創作風格，深受許多粉絲喜愛，目前頻道已累積143萬人次訂閱。不過，就有網友質疑，認為白癡公主長相平平，且講話陰陽怪氣，讓他不解「為啥白癡公主會紅？」對此，就引來許多粉絲跳出來反駁，更曝光爆紅關鍵。

原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己最近一直看到白癡公主的廣告，但就不滿質疑「胸部超級平，眼睛突出像甲狀腺亢進，講話陰陽怪氣」，讓他納悶為何白癡公主能那麼紅？

▲白癡公主無厘頭、搞笑以及獨特的配音方式讓她備受關注。（圖／翻攝IG）
▲白癡公主無厘頭、搞笑以及獨特的配音方式讓她備受關注。（圖／翻攝IG）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人紛紛反駁原PO論點，認為白癡公主的個性親和不做作，且幽默搞笑的風格，讓不少人大讚「雖然不喜歡那麼黃，但她拍片用心，種類多，親和，也很漂亮啊～」、「正+搞笑+公益……人家紅的理直氣壯」、「親和力吧，一個人搞頻道。很努力」、「超愛她+1，她講話很好笑」。

其中有人也揭露白癡公主配音實力不容小覷，其就是以惡搞配音而大開知名度，「超愛看她的配音」、「配音很厲害就是特色了」、「前期配音很猛啊！美環那些」、「配音超猛」、「去看她早期配音作品吧！笑爆」、「配音起家本人沒架子夠清秀」、「配音滿好笑的啊！而且長得也不錯啊，這樣都嫌」。

另外，不少粉絲大讚白癡公主近年來拍片題材十分多元，「她已經算經營了很久的Youtuber好嗎？有一陣子拍一些社會議題相關的影片還蠻有意思的」、「醫師系列、小資女系列、職業體驗系列、旅遊景點系列都很不錯，尤其影片流暢度、步調和調色都很有質感」、「衛教（癡驚大發現）跟職業（癡的角落）系列都很棒啊～題材很多元，做吃的（小資少女）那系列也能跟觀眾互動」。（編輯：陳雅雲）

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網紅 白癡公主 配音 爆紅 youtuber

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