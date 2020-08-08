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台灣近幾年進步了什麼？全場狂推「一優點」：真的了不起

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 19:00:35

▲一名網友好奇提問「這幾年台灣進步了什麼？」而引發許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友好奇提問「這幾年台灣進步了什麼？」而引發許多人討論。（圖／翻攝Pixabay）
隨著時代不斷進步，台灣在經濟、社會、生活等各方面也有不少改變。不過，就有網友好奇，台灣最近幾年有什麼地方進步了呢？對此，就引來許多人曝光答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣近年來經過幾場社會運動後，已邁向了全新的世界、環境，以及新的領導，但他坦言「又過了這幾年下來，一般人民都是平淡的日子平凡度過」。這樣的狀況，就讓原PO好奇發問，「有沒有過了這幾年台灣進步了什麼的八卦？」

▲原PO好奇台灣近幾年進步了什麼？而引來許多人討論。（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇台灣近幾年進步了什麼？而引來許多人討論。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人就稱讚台灣在面對新冠肺炎時所展現的防疫成果，直言「經濟這塊表現得不錯，近期防疫也不錯，在同婚或一些非主流議題也處理得不錯」「新冠肺炎全世界染病人數1900萬553人，你還能發這篇文章算不算有進步呢？」、「光防新冠肺炎跟中國豬瘟入侵就很厲害」、「看到多少長年住在海外的台灣人都要回台灣躲避疫情，光這點就很了不起了」。

除此之外，亦有網友給出不同答案，直言「同婚、國際形象、社會議題討論度、資訊科技、環保觀念、尊重多元」、「還有資訊化的部分吧，以前政府部門沒有做的那麼好」、「國際地位、經濟表現都有提升啊」、「亞洲第一同婚國」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

進步 台灣 防疫 新冠肺炎 經濟

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