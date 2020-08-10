她嘆「處女座男友很難搞」！眾一看對話卻融化了：太會啦

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己認為處女座的男生太難搞，「每次吵完架都那麼冷淡，我還自製對話框，以為男生看了會心一笑不生氣的」。她也貼出對話截圖，只見畫面中原PO不斷向男方傳送自製的可愛圖片，但男友仍是僅回「恩」一字。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也有感而發，「處女座真的很難搞，吃軟不吃硬」、「因為處女座不喜歡吵架，冷處理」、「我老公也是處女男也很愛回嗯...喔...欠揍」、「處女座冷戰應該是連個恩都沒有的，你還有得到一個恩，還不錯了」。
也有人提出解決方法，直言「對處女座的男生撒嬌 一下就好了」、「處女座男生很心軟，撒嬌就好，因為我就是」、「處女男，吃軟不吃硬，相信我！因為我也是」、「處女男心很軟的，只是拉不下臉來！」
其中亦有網友看到原PO用心製圖，紛紛羨慕回應「這種女友真加分」、「有這種女朋友真好」、「太可愛了！ 好喇～原諒你」、「這我看到就融化了」、「好可愛哦！這招太會了啦」、「羨慕你男友」、「閃瞎了，謝謝下一位」。
不過，也有人認為個性與星座無關，「我爸處女座，從來只有我媽在生氣，錢也通通丟給我媽管，我不覺得跟星座有關xd」、「吵架難免，但如果都給台階還不下的話就別理他了，不然會寵壞的，無論男女都一樣」。（編輯：陳雅雲）