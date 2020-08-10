🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

她嘆「處女座男友很難搞」！眾一看對話卻融化了：太會啦

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 05:50:00

▲一名女網友抱怨處女座男友太難搞，更曝光對話內容，但不少人一看卻羨慕直呼「太會了吧」。（圖／翻攝Pixabay、爆怨公社臉書）
▲一名女網友抱怨處女座男友太難搞，更曝光對話內容，但不少人一看卻羨慕直呼「太會了吧」。（圖／翻攝Pixabay、爆怨公社臉書）
男女朋友交往時，不免都會在溝通上產生摩擦。不過，就有網友指出，自己和處女座的男友交往，但對方只要吵完架就會特別難搞，而原PO也貼出對話紀錄，但不少人一看到內容都羨慕直呼「太會了啦」。

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己認為處女座的男生太難搞，「每次吵完架都那麼冷淡，我還自製對話框，以為男生看了會心一笑不生氣的」。她也貼出對話截圖，只見畫面中原PO不斷向男方傳送自製的可愛圖片，但男友仍是僅回「恩」一字。

▲原PO貼出對話，感嘆「處女座的男友真的很難搞」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO貼出對話，感嘆「處女座的男友真的很難搞」。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也有感而發，「處女座真的很難搞，吃軟不吃硬」、「因為處女座不喜歡吵架，冷處理」、「我老公也是處女男也很愛回嗯...喔...欠揍」、「處女座冷戰應該是連個恩都沒有的，你還有得到一個恩，還不錯了」。

也有人提出解決方法，直言「對處女座的男生撒嬌 一下就好了」、「處女座男生很心軟，撒嬌就好，因為我就是」、「處女男，吃軟不吃硬，相信我！因為我也是」、「處女男心很軟的，只是拉不下臉來！」

其中亦有網友看到原PO用心製圖，紛紛羨慕回應「這種女友真加分」、「有這種女朋友真好」、「太可愛了！ 好喇～原諒你」、「這我看到就融化了」、「好可愛哦！這招太會了啦」、「羨慕你男友」、「閃瞎了，謝謝下一位」。

不過，也有人認為個性與星座無關，「我爸處女座，從來只有我媽在生氣，錢也通通丟給我媽管，我不覺得跟星座有關xd」、「吵架難免，但如果都給台階還不下的話就別理他了，不然會寵壞的，無論男女都一樣」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

處女座 情侶 星座 冷戰 吵架

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽