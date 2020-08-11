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直覺先吃哪一道菜？測出2021前你是否有「桃花降臨」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 10:25:07

▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
明（2021）年前，你的桃花運會越來越好嗎？知名命理老師艾菲爾表示，2020年只剩不到5個月，眼看身邊出現一對對佳偶，是不是每天都覺得辣眼睛？單身的你，是否每天都盼著桃花早日來、另一半趕快出現呢？簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。

測驗過程相當簡單，若午餐跟同事到高檔餐廳吃排餐，因為中午休息時間較短，你們請店家所有的餐點一起上，飢腸轆轆的你，會先從哪一道菜開始吃呢？

Ａ.先喝一口濃湯暖暖胃

Ｂ.先吃清爽的生菜沙拉

Ｃ.先大口吃肉滿足口慾

Ｄ.先喝一杯果汁潤潤喉

▲▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
測驗結果如下：

Ａ.先喝一口濃湯暖暖胃

桃花運持平。年底前最後這幾個月，桃花運不會特別旺，但也陸陸續續會有幾位追求者展開攻勢；已經有曖昧對象的，你們會繼續維持曖昧的氛圍。目前持平的桃花運倒也不需要太過煩惱擔心，你可以趁這波平穩的愛情運勢中，找機會多看、多聽、多觀察，從中學習兩人的相處之道，當未來屬於你的對的人真正出現的時候，才更有信心能把握住幸福。東方桃花；注意身邊土象星座的異性。天然的紅紋石能幫助化解愛情傷痛，迎向幸福。

▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
Ｂ.先吃清爽的生菜沙拉

有桃花但可能會溜走。年底前最後這幾個月可說是桃花朵朵開！讓久沒合適對象的你，在感情路上出現好幾道曙光，似乎大有希望，不過要特別注意，雖說年底前會出現不少桃花，但也很容易因為某些原因而意外溜走。為了讓得來不易的愛情幼苗別太快消失，建議你要花更多心力學習怎麼愛人和經營感情。全心全意地付出是一定的，也別忘了要提升自我，無論如何，把握好每個機會，你的桃花自然不會消失。北方桃花；注意身邊火象星座的異性。佩戴月老紅繩讓月老公公為你作主。

▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
Ｃ.先大口吃肉滿足口慾

桃花旺有艷遇。你總是不斷尋尋覓覓另一半，而這天終於讓你等到了，你只需要準備好迎接美得讓人冒泡的艷遇。年底前最後這幾個月，很有機會邂逅高顏值帥哥，即使不是帥氣的雕刻美男，也一定會是位超級窩心暖男。艷遇這種東西可遇而不可求，不是說想要就會來的；一見鍾情更是人生難得，緣分本就該珍惜，還在單身的你有這樣大好機會，一定要好好掌握住！南方桃花；注意身邊水象星座的異性。天然的石榴石為你增添女性魅力。

▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
Ｄ.先喝一杯果汁潤潤喉

好友介紹創機會。眼看適婚年齡就要到了，但伴侶還沒有著落，雖然你並不著急，但身邊的閨蜜、好友都替你慌張，簡直皇帝不急急死太監。幸好你有真心替你著想的閨蜜，年底前最後這幾個月，經過朋友牽線，終於介紹你幾個好對象，你們會成功交往，甚至有進一步發展的可能，但是能不能把握住，仍是要靠自己努力爭取和經營。正所謂鵲橋都有人搭好了，如此天時地利人和的事，怎麼能不抓好呢？西方桃花；注意身邊風象星座的異性。天然的粉晶為你打開桃花機緣。（編輯：賴詠璿）

▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲簡單透過一個心理測驗，立刻可以得知現在起到年底前最後這幾個月，你的桃花運是否會越來越好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

沙拉 桃花 濃湯 排餐 果汁

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