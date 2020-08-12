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一堆頂大畢業搶當公務員？眾抖出「真實主因」：根本超強

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 22:15:39

▲一名網友好奇提問，為何許多頂大畢業的學生都跑去考公務員？對此，就引來許多人曝光原因。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友好奇提問，為何許多頂大畢業的學生都跑去考公務員？對此，就引來許多人曝光原因。（示意圖／翻攝Pixabay）
公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，不少人擠破頭拚考試，就是會了得到工作機會。不過，就有網友指出，自己聽聞許多頂大畢業的都跑去考公務員，讓他十分好奇原因。對此，就引來許多人曝光關鍵原因。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己聽聞許多頂大畢業的都跑去參加國考當公務員，這樣的情況，就讓原PO納悶提問「菁英欸！怎麼會跑去當公務員啊？到底為什麼會有這種都市傳說？有沒有八卦」。

▲原PO好奇提問，為何許多頂大畢業的學生都搶考公務員呢？（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問，為何許多頂大畢業的學生都搶考公務員呢？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人就點出「薪資」和「穩定性」是考量關鍵，「公職已經是比較好的出路了 不然去私企看薪水開多少」、「擅長考試不當公務員，是要出來領2萬8嗎？」、「以平均一輩子薪資算，考公務員最穩，私人中年失業轉行多的是」。

另外，也有人點出「科系」也是主因，「文組很多，根本公務員是唯一出路」、「科系唸錯，也沒有選擇吧」、「文組沒興趣轉跑道才是正道」、「不只文組，一堆四大理工的科技業不待跑來當公務員的，人家就沒那麼缺錢，想要有好的生活品質」。

甚至還有網友坦言公務員的工作並沒有想像中輕鬆，「司法官、外交官、調查局都是公務員」、「現實世界公務員就是被歸類在成功組，只有剛畢業的才會酸」、「酸公務員...外交部、調查局的比酸民強多了好嗎...」、「司法官平均每年穩收200萬鐵飯碗，考上再來噓」。

不過，亦有人提出不同看法，直言「進大公司的很多。公務員這鳥薪水，連他們二分之一都不到」、「都市傳說，都嘛出國高就了」、「PR95的沒人想當公務員。外商、前百公司一堆等著。」（編輯：陳雅雲）

關鍵字

工作 公職 頂大 學歷 公務員

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