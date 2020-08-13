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出遊當司機還被女生酸！男爆氣「一舉動」被讚爆：漂亮　

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 12:48:35

▲原PO抱怨，跟朋友出遊負責開車，其他人不做事還酸言酸語，最後受不了爆氣回嗆。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO抱怨，跟朋友出遊負責開車，其他人不做事還酸言酸語，最後受不了爆氣回嗆。（示意圖／翻攝自pixabay）
大學生熱愛冒險，不流行跟團旅行，反而是喜歡相約好友出遊，然而跟朋友出遊時，也會遇到意見不合的情況發生。近日，就有網友抱怨出遊時負責開車 ，同行的女生不但沒做事，還酸言酸語，讓他受不了大罵，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《Dcard》上表示，前幾天跟朋友去花東三天兩夜，這次女生比較多，因此四台車的司機都是男生，由於第一天從中部出發，接著又去爬山，6點左右才回到民宿，原PO太累就先去補眠，結果9點多下來，看到她們一群人在玩桌遊，第一句話就說「你好廢喔，出來玩還一直睡」。

▲原PO因為太累，在喝酒的過程中睡著，隔天不但被拍醜照，還被說「還說自己酒量好，很能喝？」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO因為太累，在喝酒的過程中睡著，隔天不但被拍醜照，還被說「還說自己酒量好，很能喝？」。（示意圖／翻攝自pixabay）
原PO指出，當下想說不跟她們計較，後來一邊喝酒一邊玩桌遊，因為她們喝酒速度比較慢，於是原PO在喝酒過程又睡著了，隔天起來不但被拍醜照，還被酸「酒量很不好，還說自己可以喝」，接著烤肉時女生也沒做事，想找她們繼續喝昨天的酒，但女生們卻開始閃酒，剛在玩電動的說「烤肉吃太飽」，昨天狂喝的說「男友說我不能喝」。

原PO提到，在玩真心話大冒險時，把在場所有女生全罵一遍，「雖然對兄弟比較不好意思，但真的讓我很不爽 ，不做事一直說體力差酒量差，真的要喝又各種閃酒，太累去睡覺還要嫌很廢」。最後男生們竟為了化解場面尷尬，一直說原PO喝醉了。

▲原PO表示在烤肉時，女生們一樣不做事，烤肉、生火、備料和收拾全部又是我們4個男生。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO表示在烤肉時，女生們一樣不做事，烤肉、生火、備料和收拾全部又是我們4個男生。（示意圖／翻攝自pixabay）
許多網友看完也回應，「那些人以後不用往來了」、「出門玩負責開車的真的很累，噴得漂亮」、「沒駕照沒辦法幫忙開，但是至少要體諒吧」、「一起出遊才會知道朋友的好壞」、「回去的時候別載了」、「剛好遇到的女生問題比較多」、「其他人竟然只負責化解尷尬？」、「將心比心阿，至少烤肉要幫忙收拾」、「開車的人真的很吃虧呢」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

關鍵字

喝酒 烤肉 司機 出遊 女生

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