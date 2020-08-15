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結婚「不辦婚禮宴客」有壓力？男女一面倒曝心聲：太膚淺

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-15 10:21:41

▲結婚「不辦婚禮宴客」有壓力？男女一面倒曝心聲。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲結婚「不辦婚禮宴客」有壓力？男女一面倒曝心聲。（示意圖／翻攝Pixabay）
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。因此近日，就有網友在網路上表示疑惑，「結婚不辦婚禮宴客會很有壓力嗎？」貼文更引發許多男女一面倒的抖出心內話，直言「真的太膚淺」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「有女孩結婚完全沒辦任何婚禮與婚宴的嗎」的文章表示，「想知道版上有沒有女生因為經濟壓力或想省錢等原因，單純登記之後，就完全沒辦任何婚禮&婚宴或宴客之類的嗎？也沒什麼大餅通通都沒有的，真的有可能這樣嗎？如果真的是這樣，女生會不會覺得心裡很不平衡阿？因為結婚一輩子才一次」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，男女答案更是一面倒，留言區蓋起高樓。

▲大多數網友認為，「覺得婚禮風光只是一時，婚後兩人生活才重要」。（示意圖／翻攝自
▲大多數網友認為，「覺得婚禮風光只是一時，婚後兩人生活才重要」。（示意圖／翻攝自 pixabay）
不論男女的網友們紛紛表示「習俗能完全避免就代表跟這個人結婚是對的」、「現在的社會，結婚不一定只有一次」、「我有朋友辦的很氣派啦，但是半年就因為女方偷吃離婚了」、「你怎麼知道一輩子只會結婚一次」、「辦那些都太膚淺，可以把時間跟金錢用在更快樂的事情上」、「有喜餅沒有辦婚宴，覺得麻煩」、「婚戒、婚紗、婚宴、喜餅都沒有，過日子比較重要」。

甚至更過來人點出「不辦婚禮和宴客」的大量優點，「我覺得很爽，跟老公也不用為了籌備那些蠢事吵架，過的很開心」、「我婚禮、婚紗、婚戒都沒有，倒是婚後每年都去很遠的國家旅行」、「只有登記，就覺得婚禮風光只是一時，婚後兩人生活才重要」、「純登記什麼婚宴婚紗鑽戒喜餅完全沒有，覺得不會不平衡」、「蜜月旅行要好一點，把錢花自己身上」。（編輯：王柏文）

關鍵字

喜餅 結婚 情侶 婚禮 生活 宴客 男女

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