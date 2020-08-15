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幫老公接電話傳「陌生女親暱叫喚」！回撥真相曝光全笑翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-15 11:04:03

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
因為一通電話，差點上演家庭革命！14日晚間，一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。

原PO提到，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，老公下樓裝水時剛好有來電，她順手接起，電話另一端竟傳來陌生女子親暱叫喚「請問XX（老公名字沒加姓）在嗎？」她心想「誰啊？叫這麼親切」，好奇詢問「妳哪裡？有什麼事嗎？」對方支支吾吾地說「嗯……請問XX在嗎？我要找他」，妻子氣得追問「我是他老婆有事直接跟我說」，該陌生女子嚇得直回「哦不好意思我打錯了」，隨後掛掉電話。

▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，剛剛發生一件讓人哭笑不得的事情，她順手幫老公接起手機來電，竟是一位女子親切呼喊老公名字，得知是妻子隨後又改口稱打錯電話，原PO氣得回撥追根究柢，真相曝光卻讓全場網友笑成一團。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO表示「我聽到她說她打錯了，整個火都上來了，妳打來叫了我老公的名字，然後聽到我是他老婆，說妳打錯了就給我掛掉？當我白痴啊？」直到老公上樓後，她轉告老公這件事，老公卻稱都在家顧店，沒有時間出去，原PO忍不住回撥該通電話，火大詢問「我說妳那裡是哪裡？打來找我老公幹嘛？」對方回應「我這裡是新竹某單身聯誼協會，要問他要不要來聯誼」，原PO則稱「不需要，以後不用再打來了！」老公則在一旁笑到不行，原PO仍在氣頭上，最後笑稱「差點被我抓去嚴刑拷打的老公」。

貼文一出，讓網友們看完瞬間笑翻，紛紛回應「別生氣，這種我也遇過，妳老公應該是無辜的」、「也許妳誤會老公了，不是他留電話而是個資被外洩了」、「我沒留過資料，也接過打來叫我名字找我」、「差點出人命，這誤會大了」、「最近很常接到這類電話」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

老公 來電 人妻 手機 聯誼

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