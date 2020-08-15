女租套房電費狂噴7264！網揭明細「暗黑漏洞」：快搬家吧

原PO表示，自己在外租套房，房內有一台小冰箱、一台電視、一台冷氣、一台電風扇和一台熱水器，當初簽約有問房東電費該如何計算，房東聲稱「照台電算」，但今早起床出門，一看到電費請款單的價格，直呼「差點沒死在家門口！」
畫面中可見，從109年6月16日至109年8月15日的水電請款單，金額總計7664元，其中水費部分400元，電費部分竟高達7264元。從電費細節可以得知，上期度數24365度，本期度數25500度，總計使用1135度，乘上房東計算單價6.4倍，總金額達7264元。
對此，網友紛紛回應「單價6.4？」「夏季用電1000度以上的部分6.4」、「是超過一千度的部分才6.41元啊，前面要分段再加總啦」、「算法是累計級距加乘的，不能用6.4乘以所有度數」；更有眼尖網友指出，出租套房，法律有明文規定，每度電房東不可收超過台電所定最高級距上限，夏季每度最高6.41元，直言「版主的房東很聰明，夏季6～9月電費1度電收6.4元，沒超過台電的6.41，所以沒違法，拿他沒辦法」。
其他網友則表示「6.4真的是扯到爆開」、「扯，你繳一次，我家可以繳一年，還比妳便宜，重點是我冷氣還三台狂吹」、「水費也好貴，我才1百多我都覺得貴了，電我也800多度」、「我除了驚訝還是驚訝」、「他給你全收6.4 ，滿狠的」、「快搬家吧」。事後，原PO致電1999專線詢問，答案是說這個算法是一個漏洞，台電也無解。（編輯：賴詠璿）