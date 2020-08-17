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神準占卜！直覺選出「一數字」　測出和你在一起有多幸福

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 11:07:35

▲直覺選出下列4組數字，看哪個最順眼？立刻可以得知測驗結果。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲直覺選出下列4組數字，看哪個最順眼？立刻可以得知測驗結果。（示意圖／翻攝自Pixabay）
知名星座命理專家艾菲爾在臉書《塔羅牌老師艾菲爾》提到，幸福是沒有捷徑的，只有彼此付出真心的經營，才能獲得真正的幸福。沒有最完美的另一半，只有最適合自己的另一半，兩人相處自在，比什麼都來得重要，那麼跟你在一起，到底會有多幸福？直覺選出下列4組數字，看哪個最順眼？立刻可以得知測驗結果。

A、581

B、13

C、548

D、30

▲直覺選出下列4組數字，看哪個最順眼？立刻可以得知測驗結果。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲直覺選出下列4組數字，看哪個最順眼？立刻可以得知測驗結果。（示意圖／翻攝自Pixabay）
詳盡測驗結果如下：

A、581

你是一個善解人意、溫柔體貼的人，特別是你對待長輩與小孩都非常有耐心，因此長輩都對你讚譽有加，孩子也都喜歡和你親近。這樣會讓你的另一半很安心，因為這樣減少婆媳之間的摩擦，他也不會夾在中間，左右為難，你的另一半會為此特別憐惜你，並在其他方面補償你的體貼。同時你也非常有責任感，覺得如果能兩個人一起負擔家計，另一半就不會這麼累，跟這樣溫潤知趣的你在一起，真的非常幸福。

B、13

你非常善於與人聊天，讓人跟你在一起感到沒有壓力，天南地北什麼都能聊，讓人非常放鬆，是一個很有人緣的人；而你自己也很懂得分寸，不會跟其他異性私下單獨相處，讓另一半對你很放心。你的形象非常好，不只另一半覺得跟你在一起很有安全感，就連對方的家人、朋友都對你感到非常滿意，一有機會就會催促你們趕快結婚。跟這樣的你在一起，是會充滿穩定、且看得到未來的幸福。

C、548

你是一個很專情而且念舊的人，言行一致，做事很有原則，只要你認定的事物，就不會改變心意，旁人也都不能動搖你。同時你也非常寵愛另一半，他只要你有，你都會全心付出且不求回報，你喜歡被他需要，你覺得付出很有成就感，對方開心的樣子讓你覺得很滿足。另外你也很隨和大方，不會為了小事斤斤計較，讓人感到非常放鬆。跟這樣有原則、大方的你在一起，讓人充滿被好好疼愛的幸福。

D、30

你的品味獨特，不會因為有了另一半就忽略自己的外表，讓自己變成黃臉婆，反而更時時刻刻提醒自己，不要讓另一半丟面子。你很有自己的想法，家裡的大小事都能提出來討論，就算立場不同也不會大吵大鬧，要另一半遷就你，讓另一半一遇到困難，就會想讓你知道、跟你討論、尋求你意見，因為你不會帶著偏見去看待事情。你非常有自己的能力，且會打理好自己跟整個家庭，跟你在一起，是讓人感到驕傲的幸福。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

占卜 艾菲爾 幸福 心理測驗 數字

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