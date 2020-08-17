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台南牛肉湯根本過譽？在地人驚曝「一關鍵」：真的都搞錯

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 18:06:32

▲不少人都會到台南旅遊，其牛肉湯可以說是必吃美食。（圖/NOWnews資料照片）
▲不少人都會到台南旅遊，其牛肉湯可以說是必吃美食。（圖/NOWnews資料照片）
台南除了擁有古色古香的歷史遺跡之外，還享有「美食天堂」的美譽，其中又以牛肉湯為最佳代表，堪稱去台南玩一定要吃上一碗，對此，就有網友討論「台南的牛肉湯是不是過譽啊？」貼文引發廣大迴響。

原PO在PTT貼文指出「之前總聽說台南牛肉湯，湯多鮮美肉多軟嫩，結果，好喝是好喝啦，但就是有牛肉騷味的清湯阿，還是說這個清淡的騷味正是難得之處呢？有沒有台南牛肉湯過譽的八卦？」

貼文一出，吸引許多網友回應「真正內行的店家都不是觀光客去的」、「排隊名店都觀光客在吃」、「沒過譽阿，排隊名店好吃，但在地人才知道的店更好吃」、「也不是過譽，價格也還好，就在地比較有名的東西而已，抱著太大期望去吃了」、「是真的好吃，但是更好吃的觀光客都不知道而已」、「很多人以為排隊名店是神，但更好吃的其實都只有在地人知道，真的都搞錯」。

▲網友討論台南牛肉湯是否過譽。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論台南牛肉湯是否過譽。（圖／翻攝PTT）
綜合網友意見，不少人認為「台南牛肉湯確實很不錯喝，但是因為近年來媒體大肆報導排隊名店，導致許多人抱持太大期望前往品嚐，若沒想像中好吃，失落感更重，且許多台南人內心覺得好吃的反倒不是擠滿觀光客的名店，而是座落在城市各地的小攤販。」

而《NOWnews》也特別採訪到台南的家庭主婦陳小姐，她表示，自己住在台南30幾年，從沒去吃過所謂排隊名店，因為常常去菜市場買菜，一間自己常吃的牛肉湯店，一碗只要60元，俗又大碗又好吃；另外一位張先生則提到，排隊名店的口味不錯，值得嘗鮮，不過自己心中第一名的牛肉湯則是家裡附近的小店，平常也沒有觀光客擠滿。（編輯：張嘉哲）

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美食 名產 牛肉湯 旅遊 台南

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