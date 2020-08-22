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甜蜜和男友過夜卻被分手！對話內容曝光　網一看理由臉綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 13:20:00

▲一名女網友指出，自己和男友過夜一晚後，不久就被提出分手，而理由就引來許多人熱議。（示意圖，非當事人／翻攝自《Pexels》、《Dcard》）
▲一名女網友指出，自己和男友過夜一晚後，不久就被提出分手，而理由就引來許多人熱議。（示意圖，非當事人／翻攝自《Pexels》、《Dcard》）
男女雙方交往前，不免都是因對方獨特且能吸引自己的外貌或個性，而冒出想要讓關係進一步的想法。不過，就有女網友指出，自己前陣子和剛交往不久的男友過了一夜，但沒想到之後卻被慘提分手，而原因也在網路上引起熱議。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己跟男友交往不久，某日兩人一同到酒吧喝酒聊天後，晚上就回到他的宿舍度過一晚，她指出，要過夜一定要卸妝，但沒想到自己的化妝和素顏，在男友眼中竟是兩個人，最後男友更因受不了提出分手。

她也貼出對話截圖，只見男友解釋「一開始，我真心想交往，只是不到一個星期，真的發現跟我想像的有落差」，看到這樣的回應，原PO也不解提問「你想像是怎樣？我們認識很久了吧！只是沒有很常聊天」。

▲原PO貼出兩人對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO貼出兩人對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
在逼問之下，男友也向她坦承原PO並不是自己所喜歡的類型，更表示是因為看到原PO的素顏後，因而無法接受她的外貌，「如果我是女生，我也會這樣覺得，抱歉我知道或許很傷但我不想繼續說謊」。

▲男友也坦承揭受不了原PO的素顏。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男友也坦承揭受不了原PO的素顏。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO解釋，兩人本是高中同學，但卻沒有什麼交集，從高中到現在要升大四了，都是斷斷續續地聊天，而在兩人第二次見面後就被對方告白，「我知道有些人一定覺得太快了，但我只想做自己，喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，這邊只討論此案。因為不喜歡我的素顏分手，這麼說我的化妝技術是不是可以不用擔心將來沒工作了...？」

▲一名網友發文分享了自己和男友分手的理由。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名網友發文分享了自己和男友分手的理由。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也傻眼直呼「幸好你跟他提早掰了」、「不要了，他只是喜歡你的外表（化妝的那面）」、「代表這個男的根本就是外貌協會，可憐哪～～」、「此屁孩的膚淺思維，還真是讓人難以恭維，我們就笑笑祝他一生孤單，沒事的」、「他很膚淺，不過還好沒有浪費時間啦！拍拍你，下一個會更好」。

但也有人提出不同看法，表示「我覺得很正常吧，有些人就是過不去心裡的坎」、「我是說覺得你素顏太醜而分手，沒什麼問題啊？外表也是你的一部分，為什麼個性不合你可以接受，外表不行呢？」「事實上就是有這種男生而且數量應該不少，不然宅男女神為什麼都要這麼努力澄清自己是否整型。」、「我覺得男生做得很好啊！每個人的確都有自己交往的標準，你因為外貌不符合他的期望，所以提了，不拖泥帶水也沒找其他藉口」。（編輯：陳雅雲）

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關鍵字

情侶 化妝 素顏 交往 分手

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