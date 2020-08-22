你只有「3分鐘熱度」嗎？選出最喜歡的玩偶　秒揭曉答案

＃選擇1號玩偶
你會突然沉迷於某件事，然而過幾天，心裡又會惦記著另一件事，漸漸的就對本來沉迷的東西失去了興趣。
剛開始做一件事情的時候，你總覺得「做這事我能享受一輩子」，但你其實很快就會把自己當初所愛的東西打入冷宮。所以，你就是人們常說的只有3分鐘熱度的人。某種程度上，你是個什麼都能做得靈巧的人，但就是很容易在中途感到厭倦。
＃選擇2號玩偶
你是能夠長期沉迷於一件事的人。在你的認知裡，若是喜歡上某樣東西，首先得花相當長的時間去接觸、了解。無論是人還是物，如果沒有長時間相處，是很難吸引到你的。
在接觸了解之後，你對於自己喜歡的東西，就幾乎不怎麼改變，而是會一直堅持下去，並且始終保持和最初一樣的熱誠。
＃選擇3號玩偶
對於喜歡上的東西和人，你會傾注極大熱情，但這僅僅限於早期的階段。大部分你所愛好的東西，到了後期都會被你厭倦。不過，你其實也有想要一直堅持的時刻。
也就是說，雖然對大部分事情，你都屬於3分鐘熱度，但一旦遇到真正熱愛的，你還是會頂著厭倦感，繼續熱愛下去的。
＃選擇4號玩偶
你是一個對任何事物都有勇氣嘗試的人。不管是興趣還是戀愛，只要有一點好感和興致，你就會立刻去挑戰。然而你一旦覺得不適合，就會馬上放棄。興趣愛好還可以，但戀愛往往會變得複雜。
儘管如此，你還是相信自己的感性，隨心所欲地生活著。
＃選擇5號玩偶
你是那種一旦愛過的東西，就絕對不會放手的人。膩了或者突然失去興趣這種事情，在你眼裡就是荒唐。你屬於那種越是相處，就越會對東西和人產生留戀的類型。
因為你覺得，比起今天一瞬間的感情，更珍惜之前走過的歷史和之後的時光。選擇你作為伴侶的人，一定會得到安定的幸福。
＃選擇6號玩偶
你是那種不斷燃燒熱情去面對工作、生活的人。一件事只要開始了，你就會盡力把它做到最好，即使中途心力交瘁，你也絕對不會放棄。不服輸、完美主義，是你身上難能可貴的性格標籤。
你總是以爬到高處為目標，所以厭倦之類的負面情緒，是不會輕易湧現的。（編輯：倪浩軒）