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若將紙幣全換成數位貨幣會如何？專家抖出致命問題：恐怖

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 13:45:00

▲若紙幣全換成數位貨幣會如何？專家揭抖出致命問題。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲若紙幣全換成數位貨幣會如何？專家揭抖出致命問題。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
中國大陸的央行日前宣布，將發行全球第一款數位貨幣。這不僅將衝擊微信、支付寶地位，也將為「計畫經濟」埋下伏筆，因此就有網友在網路上表示疑惑，「若將紙幣全換成數位貨幣會如何？」沒想到就有專家點出了致命的問題直言，「其實很恐怖」，引起熱議。

▲數位貨幣和行動支付。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲數位貨幣和行動支付。（示意圖／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「紙幣全部換成數位貨幣會怎樣」的文章表示，「聽說中國要把紙幣廢掉，他們紙幣已經不好用了，每個都在行動支付，這樣和用紙幣有什麼差啊，藏錢便很不方便以外，紙幣全部換成數位貨幣會怎樣啊，有沒有八卦」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲數位貨幣比起傳統的紙幣交易，優點是在於「支付更迅速」、「成本更低廉」、「更易於打擊洗錢」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲數位貨幣比起傳統的紙幣交易，優點是在於「支付更迅速」、「成本更低廉」、「更易於打擊洗錢」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
事實上，數位貨幣比起傳統的紙幣交易，優點是在於「支付更迅速」、「成本更低廉」、「更易於打擊洗錢」，也方便建設更加開放的金融體系，數位貨幣也將賦予執法部門和政府新的能力，比起紙幣有免許可、可私下交易、好私藏的特性存在，「隱私權」的問題便浮上了檯面。

而根據外媒指出，康乃爾大學（Cornell University）資訊工程學教授薩若（Emin Gun Sirer）認為「隱私權」就是致命性的問題，「隱私是現代決定性的問題之一，實際上，幾乎不可能創造出一種完全匿名的數位貨幣」，而中國正在規劃的數位人民幣，其實是將所有創建的數據都將集中存儲，成為監控系統的一部分。哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心（Belfer Center for Science and International Affairs）執行主任庫馬爾（Aditi Kumar）表示，中國的數位人民幣將把概念變成現實，「不只是技術，也包括法律。在這樣的世界裡，我們能保護隱私嗎？」。

對此網友們紛紛留言表示「金流都記名了，還怕抓不到你想幹嘛嗎？」、「金流全抓在黨的手裡」、「方便監控消費啊」、「獨裁數位管控」、「有錢人不能洗錢阿，地下經濟崩潰」、「政府規定你一天只能用100，你就不能花到101」、「貪官再也藏不了錢了，可能改藏黃金」。（編輯：王柏文）

關鍵字

紙幣 數位貨幣 中國大陸 隱私權 消費 現金 金流

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