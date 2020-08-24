「一人去吃吃到飽」恥力無限？兩派人馬論戰吐心聲：爽翻

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「有沒有恥力一個人去吃吃到飽？」的文章表示，「我還真的幹過這種事，因為我沒朋友，其他桌的顧客有時候看過來，不知道在看什麼，整間店就我一個人自己坐一桌，害我現在都不去吃吃到飽了，被別人看就飽了」原PO更直言，「想一想都覺得可憐，好處是所有時間都可以拿來吃東西，不必花聊天的時間，就算不是吃到飽的，而是套餐類型的，自己去吃是不是也有點奇怪？我去吃套餐類的、吃到飽的 都沒看過自己一個人去吃的，難道只有我？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「看店家排位置，有的座位排在隔壁就是歡聚趴慶生趴體那種，邊緣咖我這款的真的覺得很尷尬」、「可以找店員聊天啊，沒差你就不需要care眼光了」、「吃到飽這樣真的超級可憐」、「很正常，一個人吃飯旅行，一個人搭飛機搭郵輪環島，約人還要等要配合別人，很麻煩」、「一個人去吃過燒烤，看一下不會怎樣，離開就忘記你長怎樣了」。
不過綜合網友留言，大多數人認為，「一個人去吃吃到飽」若是想減低被注目的壓力，可以挑選比較冷門的時段去吃，又或是套餐類的吃到飽，「一般吃到飽還好，我覺得一個人吃燒肉無解，得自己烤自己吃，讓烤爐空下來很怪，大部分的食材都要顧，無法放著烤很久，烤完一個段落，碗裡的肉跟飯就冷掉了」、「套餐可以，吃到飽無法，一個人吃飯坐不久去吃到飽很浪費」、「吃，硬著頭皮上，還真的有人看，不過有六折，爽」、「吃到飽都在自己看想吃什麼，不覺得有什麼難堪的，最多是擔心會不會店家想收多一點客人，所以都挑冷門時段去」、「離峰時間，一個人，吃到滿，吃飽後有時間直接在裡面吹冷氣玩手機到離位時間。給你參考」、「根本沒難度啊，我都坐在角落狂吃蝦子」。（編輯：王柏文）