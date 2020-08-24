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澎湖吃海產爽點4菜！帳單一看8320元　老饕戳破暗黑話術

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 18:51:52

▲一名女網友指出，自己和朋友到澎湖吃海產，沒想到吃完後竟要價8320元。對此，就引來許多老饕曝光原因。（示意圖／翻攝自《Pixabay》、《爆怨公社》）
▲一名女網友指出，自己和朋友到澎湖吃海產，沒想到吃完後竟要價8320元。對此，就引來許多老饕曝光原因。（示意圖／翻攝自《Pixabay》、《爆怨公社》）
近期因疫情影響，不少人由於無法出國遊玩而改瘋國旅，甚至有許多民眾都會至離島遊玩。不過，就有女網友指出，自己和朋友到澎湖的海產店享用美食，沒想到才點了一隻龍蝦和4道菜竟要價8320元，讓她當場嚇傻。

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己和2個女生朋友一起到澎湖遊玩，旅程中她們隨意進了一家海產餐廳，「餐廳門外跟一般海產店一樣，擺放著透明魚缸，裡面有幾隻龍蝦，普通一般常見的龍蝦，不是什麼高級海戰車龍蝦」。

一進餐廳後，她們就先詢問龍蝦價格，老闆也回應「一兩180元」，後來她和老闆去看磅秤，龍蝦放上去大概是指到約2的位置，原PO也解釋老闆當天其實有好好說明計價方式，但她因不太理解秤重後的價格，還是傻傻的點了下去。

除了龍蝦外，當天他們還點了炒螃蟹，海膽2顆，空心菜共4道菜，結果準備結帳時，她們一看帳單竟要8320元，這就讓原PO嚇傻直呼「重點也煮得不好吃！」

▲原PO貼出帳單。（圖／翻攝自《爆怨公社》））
▲原PO貼出帳單。（圖／翻攝自《爆怨公社》））
▲原PO貼文抱怨。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO貼文抱怨。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛傻眼直呼，「這價格……龍蝦上桌時還會秀舞吧」、「這菜色...真的不行」、「下次記得，去觀光區吃超商就好」、「還好我很窮，都不敢吃好料的」、「夭壽喔，好貴」。

不過也有網友點出原因，直言「一兩才37.5公克，這樣換算，這龍蝦才1.0875公斤而已，他用話術講了一個小量值，看你懂不懂而已，龍蝦的腳不知道佔幾兩」、「時價這東西以後要有點概念，他說一兩180的時候就要有警覺一斤快3000了，一看不對馬上請他丟回去」、「店家就算開價貴，至少有做到明碼實價，一兩180，當著版主的面秤重...真的很毋湯！」、「老闆說：一兩180，我光聽到這句話就走人了」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

價格 澎湖 海產 話術 秤兩

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