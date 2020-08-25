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外國旅客在台失蹤怎麼辦？菲籍遊客曝殘忍事實

記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-08-25 11:02:56

▲圖／馬丁提供
▲圖／馬丁提供
根據The China Post報導，許多外國旅客考慮自助旅行地點時，都會視台灣為一個相對安全的國家，然而，外國人若打算在台灣自己一個人旅行的話，最好在出發前先告知親友們一聲他們即將前往的地點。

今 (22)日一位日本旅客在台灣失蹤的事件，揭露出台灣官方因種種原因沒有辦法主動追蹤任何有可能「失蹤」的旅客，成為點醒外國旅客應正視此問題的最佳例子。

在與The China Post的獨家訪談中，來自菲律賓的馬丁表示近日他與持有旅遊簽且在台待了6個月的40歲好友淵上隆弘(Takahiro Fuchigami)突然失聯。隆弘目前已經一個禮拜多毫無音訊，讓他在台的朋友都非常擔心。

▲圖／馬丁提供
▲圖／馬丁提供
馬丁表示隆弘在8月13日向他和寄宿家庭報告說要去公館看一些師大的課程後，就沒有再與他們聯絡。馬丁也在臉書的外國人社團請大家幫忙協尋好友。由於他突然斷訊，馬丁和寄宿家庭成員陳燕樺試圖聯絡官方單位報案，卻處處碰壁。他們告訴The China Post, 在向當地警察、移民署甚至日本台灣交流協會報案後，各單位都表示沒辦法幫上忙。

關鍵原因是──他們不是親屬。

▲圖／馬丁提供
▲圖／馬丁提供
陳燕樺向The China Post解釋當隆弘隔了三天都沒回家後，她決定前往住家附近的汐止分局尋求警方協助。然而，警方卻表示，因為隆弘是外國人，他們沒有管道可以讀取他的個資。更令人擔憂的是，她也不能報「失蹤人口」，因為她不是隆弘的親屬。

陳燕樺透露，警方最後表示他們僅能將隆弘的照片貼在此單位的群組中，請其他員警在此地區巡邏時特別注意。由於隆弘最後回報的地點為公館，陳燕樺也前往此區的中山分局協尋，卻得到一樣的答案。

▲圖／馬丁提供
▲圖／馬丁提供
爾後，陳燕樺又打去了移民署，被告知應該聯絡台北市和新北市的專勤隊。

陳燕樺表示，移民署告訴她，移民官頂多能在隆弘的身份做註記，如果有人他被送到醫院，一旦身份被確認後，警示就會跳出通知院方有人在找這名人士。然而，同樣地，只有親屬才能授權讓專勤隊做這樣的註記，所以最後還是徒勞無功。

移民署向The China Post表示，「有關外來人口在臺行蹤不明，經其在臺親友或關係人報案協尋時，本署各專勤隊受理並了解案情後，會於本署系統註記協尋，俾本署各單位或其他機關查獲疑似協尋對象時得以通知報案人。」

最後，陳燕樺也去協尋日本台灣交流協會的幫助，卻被告知他們沒有辦法協助尋人。據陳燕樺所述，日本台灣交流協會表示如果她有需要他們的幫忙找人，需要當事人的委託書，因為攸關當事人的個資。

截至記者截稿前，隆弘仍在台灣的某個角落，沒有辦法聯繫日本的家屬，而他在台的朋友也只能苦苦的等，期待能有好消息。

請幫忙分享此文，如果有任何相關資訊煩請通知警方讓隆弘能平安回家。

更多新聞請看The China Post

關鍵字

菲律賓旅客 日本旅客 報案 朋友 老外看台灣 警察 移民署 失蹤

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