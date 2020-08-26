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金鐘55哪組名單競爭最激烈？影迷答案一面倒：誰贏都尖叫

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 17:07:00

▲金鐘55今天公布入圍名單，其中影視男主角獎競爭激烈。（合成圖／NOWnews資料照片）
▲金鐘55今天公布入圍名單，其中影視男主角獎競爭激烈。（合成圖／NOWnews資料照片）
第55屆電視金鐘獎入圍名單今（26）日下午2點公布，不少影迷都相當期待自己支持的戲劇節目能夠入圍，包括今年神劇《想見你》、《誰是被害者》等等。對此，就有網友討論「今年的金鐘哪一個獎項堪稱死亡之組？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「太爽了！想見你男女主角都入圍啦，許光漢跟柯佳嬿希望都能雙雙得獎，但剛剛仔細看了一下，有人發現戲劇節目男主角競爭超激烈嗎.....莊凱勛、張孝全、許光漢、姚淳耀、蔡昌憲，五部看完真的太難選啦！大家覺得哪一組競爭最激烈？」

▲許光漢因為《相見你》爆紅，也成功入圍55屆金鐘獎。（圖／記者林柏年攝）
▲許光漢因為《相見你》爆紅，也成功入圍55屆金鐘獎。（圖／記者林柏年攝）
貼文一出，網友紛紛回應「男主+1超可怕陣容」、「我個人投張孝全誰是被害者啦」、「男主的陣容真的雞皮疙瘩」、「男主大推鏡子森林姚淳耀」、「鏡子森林姚淳耀+1」、「這組真的超硬，苦力蔡昌憲真的演的很道地很棒」、「這組誰得獎我都會尖叫，每一部都好好看」、「莊凱勛會得吧」、「許光漢無庸置疑，王銓勝演得太好了」、「誰是被害者真的好好看，張孝全挺一個」、「女主角也很激烈啊，楊謹華會得獎吧？」

▲主演《誰是被害者》的張孝全入圍55屆金鐘獎，將與其他四位好手一同爭取視帝。（圖／記者朱永強攝）
▲主演《誰是被害者》的張孝全入圍55屆金鐘獎，將與其他四位好手一同爭取視帝。（圖／記者朱永強攝）
▲主演《噬罪者》的男主角莊凱勛。（圖/NOWnews資料照片）
▲主演《噬罪者》的男主角莊凱勛。（圖/NOWnews資料照片）
綜合網友意見，每個入圍的演員都各有擁護者，不少人都認為是今年55金鐘的死亡之組是「戲劇節目最佳男主角獎」，其中入圍的張孝全在《誰是被害者》飾演一名患有亞斯伯格症的鑑識人員，每個眼神和動作，完美揣摩角色，播出後引發不少討論；許光漢則是透過《想見你》，在今年初人氣升到高峰，詮釋時空穿越的故事，一人分飾王銓勝及李子維兩角，透過語氣的轉變讓人一眼就能讓人辨識，演技備受肯定。

另外《鏡子森林》的姚淳耀，一名資深社會記者看透社會上的政商勾結、黑道與白道，直到遇見一名資深記者高明後，透過劇中角色，呈現出社會的縮影，演技相當精湛；莊凱勛則是在《噬罪者》飾演替弟弟背罪的更生人，為了完整飾演還特別在YouTube上找真實案例的訪談影片當作參考，專業及精湛的演技受到肯定；最後則是演出《苦力》的蔡昌憲，這次是他第一次挑戰男主角，亮眼的演技是否能敲響金鐘，也是眾人關注焦點。（編輯：張嘉哲）

▲《苦力》主演蔡昌憲。（圖／記者陳明安攝）
▲《苦力》主演蔡昌憲。（圖／記者陳明安攝）
▲姚淳耀首度入圍金鐘獎男主角獎。（圖
▲出演《鏡子森林》的姚淳耀首度入圍金鐘獎男主角獎。（圖 / 民視提供）

關鍵字

55金鐘 許光漢 莊凱勛 張孝全 姚淳耀 入圍名單 男主角 蔡昌憲

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