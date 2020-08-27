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為何三重比不贏板橋？在地人抖出「致命關鍵」：穩贏的

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 13:32:23

▲板橋是許多人的租屋首選，於是有網友提出疑問，「為何三重比不上板橋？」（圖／翻攝自《維基百科》）
▲板橋是許多人的租屋首選，於是有網友提出疑問，「為何三重比不上板橋？」（圖／翻攝自《維基百科》）
新北市的三重與板橋，皆以交通方便著稱，也都是許多北漂族的租屋首選，但許多人認為板橋已經贏過新北市各區。近日，就有網友提出疑問，「為何三重比不上板橋？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。

原PO在《PTT》表示，「老實說，如果是上班時間，板橋到台北的速度比三重到台北慢，而且還有一堆路可以到台北市，直接出門就可以接往台北的路，板橋除了江子翠一帶，其他地方到台北都相對麻煩，而三重至少市容比較新的那一帶，馬路跟交通比板橋好」。

原PO指出，「就算說三重沒有百貨公司，但到台北速度快有需要百貨公司嗎？為何許多人總是認為，三重比不上板橋呢？」

▲日前有網友提問入手
▲原PO認為比起板橋到台北市，應該是三重更方便。（圖／翻攝自《維基百科》）
許多網友也點出關鍵，「四個關鍵，藍線、台鐵、高鐵加市府，不贏嗎」、「板橋還是比較方便吧」、「板橋這十年進步很大」、「因為藍線無敵」、「三重沒高鐵先輸一半」、「 因為橘線根本不想搭」、「板橋明明比較快」、「三重房價說實在也不低了」、「治安問題吧」。

另外也有網友持反對意見，「板橋的道路規劃其實也很悲劇」、「也沒輸很多啊，房價一樣很貴」、「板橋只有新板特區那塊能看吧」、「板橋除了新板特區，其他地區也不貴」、「房價說明一切，三重如果真的鳥，不會賣這麼貴」、「講什麼8+9、治安的，一定不是老板橋人」、「其實只不過是因為縣政府一開始就在板橋」、「三蘆去北市方便度，完勝板橋，好嗎？」

事實上，板橋車站為新北市交通機能，最完整發達的核心樞紐，不只有高鐵、台鐵、客運以及捷運板南線行經，環狀線開通後更晉升5鐵共構，加上每年「新北歡樂耶誕城」帶來相當多的人潮，是民眾聖誕節必踩景點，因此許多人認為三重比不贏板橋。（編輯：許智超）

關鍵字

藍線 市政府 三重 高鐵 板橋

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